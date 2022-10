Proč jste se rozhodl právě pro duel Green Bay Packers - New York Giants? Z evropských zápasů NFL byl tento duel jednoznačnou volbou! NFL letos poprvé kromě Londýna vyráží také do Mnichova, kde se bude hrát v polovině listopadu. Další tři zápasy se hrají právě v Londýně; dva na Tottenham Stadium, právě zápas Packers, a jeden ve Wembley. Já Packers fandím, tak jsem chtěl vidět právě je.

Jak obtížné bylo sehnat lístky?

Vstupenky na Packers - Giants šly do prodeje v závěru července. Vzhledem k zájmu, který o ně byl, bylo malým zázrakem, že se mi je podařilo zajistit. Zájem byl ve statisících, možná milionech fanoušků z celé Evropy. Nakonec jsem se k lístkům dostal opravdu s velkým štěstím. Kvůli pracovním povinnostem jsem si pustil předprodejovou stránku už po osmé ráno, i když "čekací místnost" pro předprodej startovala v 10:30 a samotný předprodej v 11. K mému velkému překvapení už zde byla aktivní jakási „předčekací místnost", do které mě systém hodil v první tisícovce přihlášených. Nechal jsem tedy počítač otevřený s tím, že se k němu před startem prodeje vrátím. Ovšem když se v 10:30 měla otevřít klasická čekací místnost, tak se k mému šoku nic nedělo. Zkoušel jsem tedy stránku otevřít na tabletu, kde ovšem nefungovala vůbec. Pomalu jsem tak v mysli rezignoval na možnost získat lístky, když v 11 hodin z ničeho nic skočila má stránka rovnou do prodeje a byly k dispozici lupeny téměř do všech částí stadionu.

Věděl jste hned, co dělat, kam si lístek koupit?

Na tento okamžik jsem pro změnu připraven nebyl, a to vůbec. Čekal jsem totiž, že se dostanu k nějakému zbytku lístků a budu rád, že si prostě někam sedneme. Ale najednou jsem si mohl vybírat. Rychle jsem tak volal manželce, která studovala v USA a americký fotbal navštívila, kde vlastně bude nejlepší, abychom seděli. Pomohl jsem si také webovou stránkou, kde jsou vyfoceny pohledy na hřiště na Tottenham stadium z jednotlivých sektorů a řad. Vědeckým bádáním jsem tak dospěl k tomu, že nejlepší bude cca dvacátá řada ve spodním patře stadionu.

Na kolik lístky vyšly?

Jeden vyšel na 135 liber, dohromady tedy dva lupeny na necelých 9 tisíc v přepočtu na koruny. Nyní bylo potřeba zajistit letenky, zvolili jsme let v neděli brzy ráno do Londýna, přesun na stadion, následně večer návrat na letiště, přespání zde v hotelu a zase ráno zpět do České republiky. Oproti nákupu vstupenek už tohle byla procházka růžovou zahradou, takže již odpoledne jsme měli celý výlet naplánovaný.

Popište, jak jste cestovali do Anglie.

Na samotný zápas jsme tak vyrazili v neděli 9. října. Ve 3:50 jsme vyjeli z Teplic, před pátou hodinou ranní jsme dorazili na letiště a v 6:15 nám letělo letadlo do Londýna. Tady jsme hned po příletu nechali batohy v úschovně na hotelu, protože na stadion vás pustí pouze s průhlednou taškou určeného rozměru, takže jsme si vzali jen to nejnutnější a vlakem se vypravili z letiště na stanici Tottenham Hale, která je přibližně něco přes půlhodiny chůze od stadionu.

Cítil jste už po cestě, že o americký fotbal bude v Londýně velký zájem?

Už v letadle z České republiky s námi cestovali fanoušci Green Bay Packers, ale pořádný mumraj začal až v Londýně. Na letišti bylo množství fandů v zelených mikinách a kšiltovkách s ikonickým „G", to stejné i ve vlaku, který jel z letiště do centra Londýna. Z nádraží Tottenham Hale jsme vyrazili na snídani opačným směrem, než je stadion a během jídla jsme pozorovali, kolik fanoušků už proudí směrem na stadion, i když do zápasu zbývalo ještě necelých šest hodin, drtivá z nich opět v dresech či mikinách Packers.Po snídani jsme se už také vypravili pomalu na stadion, ještě také s plánovanou zastávkou ve vyhlášených hospůdkách fanoušků Spurs, takže přibližně na polovině cesty ke stadionu jsme zavítali do „Bluecoats Pub", kde bylo hned za barem velké logo Tottenhamu. I tady jsme byli samozřejmě v obležení dalších fanoušků a opět v drtivé většině fanoušků Packers.

Kdy jste se dostali na stadion? Zašli jste si i do fanshopu?

Přibližně čtyři hodiny před utkání jsme pak dorazili až přímo ke stadionu, kde už byli tisícovky fanoušků. Do fanshopu, který se z fanshopu Tottenhamu změnil na čtrnáct dní na velký NFL fanshop, byla snad stometrová fronta. Naštěstí jsem využil s předstihem službu „click and collect", tedy možnost objednat si merchandising k tomuto zápasu předem přes internet a pouze vyzvednout v den utkání na stadionu. Výdejní místo bylo mimo fanshop a bylo skvěle organizované, takže během půl minuty jsem měl svou objednávku v zapečetěné tašce tak, abych s ní mohl projít skrz bezpečnostní prohlídku na stadion.

Jak nový stadion Tottenhamu vypadá?

Jeho monumentálnost nás hned upoutala. V okolí stadionu bylo kromě velké fanzóny, také zóna s občerstvením. Měli jsme to štěstí, že když jsme přišli ke vchodu do stadionu určeného pro hráče Green Bay, tak jsme se akorát minuli s autobusy tohoto týmu, takže jsme viděli, jak hráči Packers včetně největší hvězdy Aarona Rodgerse vystupují ze třech autobusů a jdou do stadionu. Následně jsme tedy obešli celý stadion, abychom ještě navštívili hospůdku The Bricklayers, další tradiční fanouškovská, která je ze všech asi nejblíže stadionu. Tady už bylo tři a půl hodiny před utkáním naprosto plno, fanoušci zpívali a u piva se připravovali na zápas.Tři hodiny před utkáním se už otevírali vchody na stadion, a protože jsme si ho chtěli pořádně prohlédnout, tak jsme vyrazili k našemu vchodu. Pro průchodu se běžní fanoušci dostanou na prstenec spodního patra stadionu, který je průchozí kolem dokola a po celém obvodu jsou stánky s občerstvením, případně merchandising. Najdete tu občerstvení s všemi možnými druhy jídla, dokonce i minipivovar s tanky s pivem. Opravdu jde vidět, že nový Tottenham Stadium patří k tomu nejmodernějšímu, co mezi evropskými stadiony je.

Všimli jste si na stadionu nějakých zajímavostí?

Po obhlídce zázemí jsme samozřejmě zamířili na tribunu, celý stadion byl kompletně předělán do barev Green Bay Packers, kteří byli v tomto zápase vedeni jako domácí, a nutno říct, že díky poměru fanoušků opravdu domácím týmem byli, což se při evropských výjezdech zámořských týmů v jakékoliv soutěži stane málokdy. Zajímavostí je, že zápasy NFL se na Tottenhamu nehrají na přírodním trávníku, ale na umělé trávě. Přírodní trávník, na kterém se hrají zápasy Spurs, totiž zajede pod jednu z tribun, kdy je připraveno zavlažování, speciální UV lampy a pod ním je připravena umělá tráva s logy NFL. Vedení Tottenhamu Hotspurs když nový stadion stavělo, tak uzavřelo s vedením NFL smlouvu na deset let na dva zápasy ročně, proto je stadion na tyto duely takto skvěle připravený.

Jaká panovala atmosféra?

Na tribunách panovala skvělá atmosféra, kromě drtivé většiny fanoušků Packers byla k vidění i spousta fandů Giants, ale našli bychom na tribunách i mnoho fandů jiných týmů NFL, kteří si prostě jen přišli užít americký fotbal v Anglii. Hned vedle nás seděl manželský pár, muž oblečený do do dresu Packers, žena pro změnu v dresu LA Chargers. Z druhé strany další pár, který byl pro změny v dresech sobotních rivalů - žena fandící Packers a muž fandící Giants. Kdo je na tribunách doma bylo znát už při nástupu na rozcvičku, velký potlesk přivítal hráče Green Bay a naopak vybučení zase kompletní tým Giants. Při samotném zápase pak stadion pravidelně sborově spustil populární pokřik „Go Pack Go", který jsem já osobně měl i na své mikině. V prvním poločase Packers svého soupeře válcovali, po přestávce však jakoby úplně vypadli z tempa a utkání nakonec i po chybách svého hvězdného quarterbacka Aarona Rodgerse prohráli 22:27. Fanoušci Packers včetně mě tak byli samozřejmě zklamaní, ale to nic nezměnilo na úžasném zážitku jakého se nám v Londýně dostalo.

Moc českých fanoušků americký fotbal nesleduje.

Ač není americký fotbal v České republice tak populární, tak už i tady získává do svých řad hodně příznivců, kteří ho sledují v přímých přenosech na Premier Sport 2, která NFL vysílá každou neděli ve večerních příhodných časech. I když celý zápas kvůli prodlevám trvá někdy i přes tři hodiny, tak jde jednoznačně o velkou show, kterou si každý, kdo trošku porozumí pravidlům, užije opravdu do sytosti!

Slyšel jsem, že fandění je při americkém fotbalu specifické.

Americký fotbal je v tomhle specifický, protože tam se vždycky fanoušci snaží udělat největší hluk, když útočí soupeř, aby tím zhoršili možnost komunikace při soupeřově play callingu (určení jaký systém hry zvolí při příští rozehře). Takže právě při rozehře Giants i na obrazovkách bylo make some noise a fanoušci se do toho pořádně opřeli. Při rozehrách vašeho týmu se fandí hlavně po úspěšných prvních downech a samozřejmě po touch downu.

Během zápasu je prý hodně přerušení.

Přerušení je hodně a upřímně jsem se toho i bál, protože přeci jen v TV vidíte opakované záběry a podobně, ale show na stadionu vám tohle vynahradí, navíc je i čas si skočit pro pivo nebo pro občerstvení. A také je více možností pro show pro diváky, ať už jde o kiss cam na obrazovce i další show na LED obrazovce nebo třeba chvil, kdy celý stadion zpívá Sweet Caroline.

Zážitků z Londýna si určitě hodně ceníte…

Měli jsme to štěstí, že jsme se dokázali dostat na jeden z nejlepších zápasů, který se v Londýně od roku 2007 hrál. Zajímavostí bylo, že Giants byl první tým, který se tehdy v Londýně představil, naopak Packers nyní přicestovali do Evropy jako vůbec poslední tým. Navíc se poprvé potkaly týmy, které měly do této doby vítěznou bilanci (oba týmy měly dosud tři výhry a jednu prohru). Uznávám, že zážitek to není nejlevnější, vstupenky vyšly na necelých 9 tisíc, pivo na stadionu seženete za cca 150-200 Kč jedno. Na druhou stranu komfort a servis na Tottenham Stadium je opravdu úžasný, na pivo i o poločasové pauze čekáte v nižších jednotkách minut, to stejné na občerstvení, výhled je naprosto skvělý a stadion jako takový působí impozantně.