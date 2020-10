Posledními zápasy před nucenou pauzou pokračovaly také nejvyšší basketbalová soutěž žen, 2. liga žen a oblastní přebory.

Basketbalistky Slovanu Litoměřice ilustrační | Foto: Deník / Radim Tuček

Největší radost mají v Chomutově. Ženský tým přerušil v nejvyšší soutěži šňůru porážek výhrou 84:69 na palubovce Trutnova. „Úvod zápasu se nám nepovedl, za prvních šest minut jsme dostali sedmnáct bodů. V tu chvíli to vypadalo hrůzostrašně, vůbec jsme neplnili, co jsme si řekli,“ hodnotil kouč Levhartic Tomáš Eisner. „Dokázali jsme se ale vzpamatovat a postupně dostat zápas pod naši kontrolu. Druhý poločas už jsme režírovali my a myslím, že jsme zaslouženě vyhráli,“ dodal. Jeho celek má po pěti kolech na sedmé příčce bilanci dvou výher a tří porážek.