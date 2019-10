Adéla Citová, nejúspěšnější sportovec Lounska 2018, mistryně světa i Evropy, obhájila v Praze titul mistryně republiky v královské disciplíně dospělých žen ve sportovním aerobiku. Juniorský fitness klub Louny trenérky Jitky Hofmannové získal na pražském šampionátu dvě zlaté, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili.

MEDAILISTKY Z LOUN. Karolína Jánská (vlevo) a Adéla Citová společně vybojovaly stříbro, Citová pak obhájila v hlavní kategorii žen zlato. | Foto: soukromý archiv Adély Citové

„Letošní MČR bylo krásné, ale i napínavé. Po nepovedeném základním kole jsem do finále pokračovala z druhého místa. Ve finále ale už vše klaplo a podařilo se mi obhájit titul,“ měla Citová radost ze svého triumfu. Mladá sportovkyně navíc společně s Karolínou Jánskou zabodovala také v kategorii dospělých dvojic. Lounské duo ve finále skončilo na stříbrné příčce. „Na Mistrovství České republiky jsme podaly kvalitní výkon,“ říká Karolína Jánská. „Se stříbrnou medailí jsem spokojená, bylo rozhodnuto spravedlivě. Teď se naše pozornost bude ubírat na mistrovství světa, na které vyrážíme koncem týdne. Do Leidenu se moc těším, už jen proto, že to bude nejspíš můj poslední světový šampionát. Dám do našich sestav všechno!“ přidává.