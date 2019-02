Okres Louny - Malý slovníček sportovních pojmů pro všechny.

Víte, co je to ofsajd, zakázané uvolnění, hákování, bingo, háček nebo co dělá kormidelník?

Některé termíny určitě znáte, další jsou pro vás možná velkou neznámou.

A právě proto pro čtenáře připravila redakce slovníček základních sportovních pojmů. Vychází třikrát týdně.

Dnes se blíže podíváme na náčiní tenistů, squashistů a badmintonistů.

Raketa



Raketa je sportovní náčiní používané k odpalování míčků ve sportech jako squash, tenis, nebo badminton.

Raketa se skládá z pevného rámu a většinou výpletu. Rámy rakety byly dříve vyráběny z upraveného dřeva a výplet byl vyráběn ze zvířecích střívek. Tradiční velikost rakety byla limitována sílou a hmotností dřevěného rámu, který musel být dost pevný a silný k upevnění výpletu a odpálení míčku. Později začaly některé firmy přidávat do rámů umělé materiály, ty způsobily zlehčení a zpevnění rámu. Nejdříve byly používány kovové rámy, později hliníkové rámy, nyní jsou používány karbonová vlákna, optická vlákna, titan nebo keramické materiály.

Střívka byla nahrazena umělými materiály jako jsou nylon, polyamid a ostatní polymery.

