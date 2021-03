Co se v pondělí 31. srpna před 75 lety v Miláně stalo? Nahlédněme do Rudého práva, které 14. září, dva dny po Maškově úmrtí, zprávu o jeho tragickém skonu přineslo. „Ke zranění došlo tím způsobem, že ze skupiny asi 10 jezdců, kteří jeli v závěsu za sebou, tři najeli na vodící motocykl, který neopatrně opouštěl závodní dráhu," najdeme na poslední čtvrté straně. „Sekce cyklistiky ztrácí v ing. Jiřím Maškovi velmi nadějného mladého, který během několika let získal nejvyšší výkony z řady čs. dráhových závodníků. Řadu let byl reprezentantem a jeho poslední výsledky slibovaly vzestup k nejvyšším metám čs. sportu a k předním místům na mistrovství světa. V roce 1954 získal Mašek čestný titul akademického mistra světa na tandemech a letos se stal přeborníkem ČSR na 1 km s pevným startem," pokračuje propagandistický list, který sportu v těžkých padesátých letech nevěnoval ani polovinu stránky.

Mašek byl v době své smrti miláčkem obyvatel města Louny. „Když získal titul akademického mistra světa na dráze, neznala radost občanů mezí," potvrdil sportovní fanoušek Otakar Parma nejstarší před 18 lety dnes již neexistujícímu týdeníku Svobodný Hlas. „Louny svého hrdinu oplakaly, záhy však zapomněly," pokračoval a zároveň tehdy vyzýval k přejmenování lounského velodromu na Cyklistický stadion Jiřího Maška, což by podle něho odčinilo dluh vůči někdejšímu skvělému reprezentantovi.

Byl to logický apel, vždyť podle mnohých se lounský cyklistický stadion stavěl i kvůli Maškovi. Jeho kariéra totiž na začátku padesátých let nabírala obrátky. Především pak díky ohromné píli, která budoucího šampiona zdobila.



Jiří Mašek vyrůstal v Brodci, do školy chodil v Lišťanech. Střední školu absolvoval v Lounech na reálném gymnáziu, poté zamířil na studie do Prahy. Protože se jeho rodin věnovala ovocnářství, zkusil vysokou školu zemědělskou. Přešel do Lednice na studium zahradní architektury a dokonce se mu povedlo studium dokončit a stát se inženýrem. Nebylo to nic jednoduchého, Maškovi totiž pociťovali nepřízeň režimu.



To už se dávno věnoval cyklistice. Podle své sestry Hany Benešové ale v útlém mládí nebyl nijak zvlášť talentovaný. „Nevynikal a ani nebyl tak odvážný, jako byli ostatní kluci, nešly mu kolektivní sporty. Možná proto ho oslovila cyklistika. Díky své píli v ní vynikl. Všechno v životě měl vydřené. Nejen sport, ale i školu."



První úspěchy se záhy dostavily - vítězství na Rakovnickém okruhu v dorosteneckém věku potěšilo a motivovalo. Jezdil kritéria na okruzích okolo Loun, dokázal uspět i v silné konkurenci, kterou tvořil například i známý specialista na silnice Jan Veselý. „Nechtěl zklamat své fanoušky. Ale ty okruhy, kde byla dlažba, mu neseděly. Noc před závodem nespal. Později se specializoval na dráhu, kde rozvinul svůj talent. Trénoval v Praze i v Brně, vyhrával ty nejprestižnější závody. Díky těmto výsledkům se nominoval na mistrovství světa," líčila Benešová Svobodnému Hlasu.

Popsala také charakterové vlastnosti svého bratra. „Byl přesně ten, o kterém se říká, že je hodný syn. Dělal rodičům radost. K mamince byl mimořádně pozorný a uctivý, galantní byl i ke mně. Byl klidný, svědomitý a odpovědný. Po celé prázdniny pracoval na brigádách, na své první kolo si vydělal sám."

Povahu, které byla zlatá, vykreslují i řádky z Rudhého práva. „Svým životem, pílí a vystupováním byl vzorem všem reprezentantům. Ve svém zaměstnání, které po dokončení studia nastoupil na podzim 1954 jako inženýr, byl pro svou tichou, nenáročnou a milou povahu velmi oblíben."



Mašek se na dráze věnoval především sprintérským disciplínám. Jeho doménou byla ale také trať na 1 km s pevným startem, na které vyhrál republikové mistrovství v Pardubicích. „Davy fanoušků si mezi sebou říkaly ´Pozor, teď vyrazí Mašek!´ Jiří měl v sobě obrovskou výbušnou sílu, ve zlomku vteřiny se do toho dokázal opřít. Neuvěřitelně díky tomu zrychlil a všechny závodníky nechal za sebou," popsala Hana Benešová přednosti svého staršího bratra.

Jiří Mašek, cyklistický reprezentant.Zdroj: archiv Deníku



Jako čerstvý republikový šampion se vydal v srpnu 1955 do Itálii na milánskou dráhu Vigorelli, kde se mělo jet mistrovství světa. Při tréninku před hlavními závody pustili pořadatelé mezi trénující cyklisty bez varování motorové vodiče. Jeden vodič mezi ně najel, Jiří na něj padl. Utrpěl těžké zranění, byl převezený do milánské nemocnice. „Prodělal několik operací. Velmi toužil po tom, aby za ním pustili alespoň někoho z rodiny nebo jeho dívku Laďku, se kterou se chtěli po mistrovství brát. Avšak za socialismu návštěva blízkých nepřipadala v úvahu. Asi po čtrnácti dnech hospitalizace došlo k výronu krve do mozku," vrátila se sestra Jiřího Maška k osudovým okamžikům.



Jiří Mašek 12. září 1955 zemřel. O rok později se olympiáda v australském Melbourne, které se měl zúčastnit, konala bez něho. Jeho kolega Fouček na ní byl druhý. Od roku 1956 se ale rok co rok pořádal Maškův memoriál, významný závod, na který se sjížděli i špičkoví zahraniční dráhaři.



Ondřej Holl