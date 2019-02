Podbořany - Podbořanské střední škole dělali léta radost svými výsledky jejich studenti z fotbalové akademie Blšany, letos se k nim přidaly také studující cyklistky.

Kateřina Špidlenová a Lucie Záleská. | Foto: DENÍK/Jaroslav Kubíček

Středoškolské sportovní hry v rámci resortu, kraje i republiky měly již několikrát jako vítěze zapsáno SOU a SOŠ Podbořany. V podstatě není divu, vždyť značný podíl na většině titulů a dalších medailích měli jejich pohybově nadaní studenti, kteří tvoří základnu Fotbalové akadamie Chmel Blšany.

Úspěšná spolupráce pokračuje i letos, přestože se v Blšanech již druhým rokem nehraje nejvyšší soutěž dospělých a také dorost hraje „jen“ Českou fotbalovou dorosteneckou ligu. Podbořanské učiliště a SOŠ se však už mohou pochlubit, že tituly mistra ČR mají i dvě zdejší studentky.

Pedagog musí talenty podporovat

Nejsou členkami fotbalové akademie, ač jsou také z Blšan. Na dresech ovšem mají nápis Lucas Frames Blšany a jejich sportovní disciplinou je cyklistika. Obě loni oblékly i reprezentační trikoty a obě se staly českými šampionkami v časovkách jednotlivců i dvojic ve svých kategoriích. Ve škole jsou obě studentkami čtyřletého maturitního oboru číšník–servírka.

Kateřina Špidlenová má dva tituly z roku 2007 z kategorie juniorek a Lucie Záleská z kategorie kadetek. Vedení školy respektuje specifické potřeby svých studentů, kteří kromě učiva věnují hodně času svým sportům. Zatímco fotbalisté mají rozvrh upravený tak, aby mohli pravidelně trénovat, u obou cyklistek je třeba řešit učení individuálně.

„Moc si vážíme přístupu školy k potřebám obou našich závodnic,“ říká šéf týmu Pavel Záleský. „Ať už se jedná o možnosti uvolnění na soustředění, na závody nebo někdy i pozdní návraty ze vzdálených cyklistických akcí. Zatím se nestalo, že bychom to museli složitě řešit a vždy nám vyjdou vstříc. Ať už je to třídní učitel Pavel Honzátko, nebo ředitel Ladislav Grössl,“ dodává.

Tréninkový cyklus cyklistek je podřízen termínové listině závodů Českého poháru. Blšanský oddíl nyní jedná s německým svazem, o možnosti startovat i obdobné soutěži v SRN. I tento program bylo třeba skonzultovat se školou. „Pedagog musí podporovat a nikoliv utlumovat talentovanou mládež,“ říká ředitel L. Grössl. „V případě obou slečen není problém jim upravit studijní plány, když se dobře učí. Vždyť patří u nás k vůbec nejlepším studentům! A jejich sportovní úspěchy spoluvytváří image školy. Já i naši zaměstnaci jsme šťastni, když se jim daří.“

Katka je štastná v Podbořanech

O problémech, jaké mohou být s uvolňováním ze školy, má své zkušenosti Katka, která pochází z Dolního Lánova u Vrchlabí. „Měla jsem s tím problémy. Tak když jsem chtěla jet na závody, řešila jsem si je sama mimo školu. Například ihned po návratu ze soustředění jsem musela psát písemky z mezitím probraného učiva. Proto jsem šťastná, že mě přijali do Podbořan,“ usmívá se okatá kráska, která po odchodu z oddílu v Hradci Královém našla v Blšanech nový oddíl i domov u Záleských.

Letos už bude závodit v kategorii do 23 let, zatímco mladší Lucie přechází mezi juniorky. Nezbytným členem týmu Lucas Frames je Lukáš Záleský. Starší bratr Lucky je v přípravě i na závodech především mechanikem. „To je také náš bývalý žák! A jsme rádi, že se z něj stal takový odborník, který dnes svařuje cyklistické rámy,“ připojí se do besedy ředitel Grössl, když je řeč o Lukášovi.

O jeho manuálních dovednostech se vědělo, už když se učil právě tady v Podbořanech. Dnes dělá velice specializovanou práci ve firmě svého otce. Již před koncem sezony oznámili Blšanští, že jejich tým posílí další cyklistka z nejvyšší kategorie Jiřina Ščučková. „Už se na ní těšíme,“ libuje si Pavel Záleský. „Už nám pomohla při závodech v komunikaci, protože děvčata ještě nesměla mít radia. Jiřka je obětavá duše pro tým, bez ohledu na možnost vlastního úspěchu. A mají se od ní co učit.“

Pojedou do světa kvůli dráze

Silniční cyklistická sezona začne pro blšanský oddíl začátkem dubna prvními dvěma závody Českého poháru. Letos bude patrně náročnější o německý pohár a pravděpodobně o dráhovou sezonu. Lucie, která už má dráhový titul MČR 2006, a čtyři medaile z loňska, by měla reprezentovat na Mistrovství Evropy 2008 v Polsku a na MS v Jihoafrické republice.

Kateřina by se měla objevit v reprezentaci na dráhové ME do 23 let v Itálii. „To znamená postavit pro obě nová kola speciálně na dráhu,“ uvědomuje si Pavel Záleský. A drží se za hlavu, když si uvědomí, že jenom jeden plný disk stojí kolem 25 tisíc korun. „Tak až sem naše snaha pomoci nestačí,“ povzdechnou si Podbořanští, když už nabídli dívkám možnost využívat posilovnu a saunu.

Příležitost mají také ostatní

Střední škola a učiliště v Podbořanech jistě bude mít i letos příležitost pyšnit četnými úspěchy ze svých 740 studentů. A nemusí jít vždy o tituly a medaile. „Nabídkou k uplatnění v mimoškolní činnosti svým způsobem bojujeme proti negativním jevům, se kterými se naše společnost musí také potýkat,“ říká zástupce ředitele Jiří Drápal a může předložit důkazy. „Vždyť tu máme přes 50 zájmových kroužků, z roho je 22 sportovních! Pořádáme akce nejen pro děti z naší školy, ale i pro veřejnost. A vážíme si, že se přitom rozvíjí splupráce dětí, školy a rodičů.“