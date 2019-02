Praha - Blšanská cyklistka vybojovala na dráze v Praze dva tituly z MČR.

Lucie Záleská (uprostřed) slavila o víkendu dva tituly mistryně republiky, navíc zvítězila v Praze v Motole v Mallorca4u cupu. | Foto: archiv sportovce

Před Vánocemi měla na dráze v Praze pořádně napilno blšanská cyklistka Lucie Záleská. Tři starty proměnila ve tři vítězství, kromě Mallorca4u cupu vyhrála také dva závody o republikovou šampionku.

Záleská nejprve bojovala o titul ve stíhacím závodě družstev. Její tým Dukly Praha neměl konkurenci a děvčata vybojovala zlatou medaili. Jen o několik hodin později se na dráze v Motole jel první ročník kvalitně obsazeného Mallorca4u cupu. Blšanská cyklistka opět jela nejlépe a závody vyhrála.

V sobotu a v neděli se pak v Praze jelo mistrovství republiky v omniu. Dráhařský víceboj, který se prezentoval i na olympiádě v Londýně, opět měl stejnou královnu, jako dva předchozí závody, Záleská se zaslouženě stala mistryní republiky.

Další tituly přidala Lucie Záleská do už tak bohaté letošní sbírky cenných kovů, ve které zaujímají zvláštní místo dvě medaile z evropského šampionátu žen do 23 let.