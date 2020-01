Redaktor Deníku je přímo v dějišti šampionátu ve Švýcarsku. O víkendu tak nabídneme čerstvé zprávy přímo z české výpravy.

Pavel Jindřich si plní sen. “Chtěl bych se jako závodník podívat na mistrovství světa,” říkal před startem své první sezony mezi juniory. A povedlo se. Na světových pohárech vybojoval 22. a 28. příčku a přesvědčil, že mezi špičku patří. Aktuálně už nadějný lounský cyklokrosař ladí formu s reprezentací přímo na trati v Dübendorfu. Jaká má očekávání, kdo je jeho vzor, kde má největší rezervy a jak se dostal k cyklokrosu? Těsně před startem ve Švýcarsku se rozpovídal v rozhovoru pro Deník.

Dostat se na světový šampionát byl tvůj největší sportovní sen v této sezoně.

Ano, je to paráda. Velká spokojenost. O mistrovství světa jsem hodně stál.

Jak se ti líbí trať? V Dübendorfu je postavená na letišti, je tu hodně rychlých a dlouhých rovinek s několika mosty a umělými kopci.

Uvidíme, jak to bude při závodě. Je to dost rovinaté. Ale hodně bude záležet na počasí. Když zaprší, budou se kopce asi i dost běhat.

Bude to tvůj první šampionát. S čím budeš po dojetí ve Švýcarsku spokojený?

Chci zabojovat o co nejlepší výsledek, užít si atmosféru. Hodně moc spokojený bych byl s dvacítkou.

Jak probíhají poslední dny přípravy před nedělním závodem?

Ve čtvrtek jsme se přesunuli do Švýcarska. Vyzkoušeli jsme trať. Poslední dny to už bylo jen o krátkých intenzivních trénincích. Už je to jen ladění.

Jak jsi se dostal k cyklokrosu?

Už odmalička se mi líbilo kolo, jezdil jsem kolem baráku. Na kole mě to prostě baví. S cyklistikou, tehdy s bikrosem, jsem začínal v šesti letech. Bikros jsem jezdil asi do třinácti. No a pak mě hodně zaujal cyklokros, oblíbil jsem si ho, šlo to nějak samo.

Kdo je tvůj největší vzor v terénu?

Mathieu Van Der Poel.

Teď s ním budeš před závody trénovat na jedné trati.

Už v Táboře na světovém poháru jsem ho na trati potkal. Kousíček trati jsem zkusil jet s ním (směje se).

Svezeš se s ním i teď?

Když ho potkám, můžu to zase zkusit, chvilku se s ním svézt.

Kde je zatím největší slabina Pavla Jindřicha? Na čem potřebuje ještě nejvíce zapracovat?

Asi na startech. Ale bude to tady i hodně o štěstí.

A naopak nejsilnější stránka?

Silové úseky a technika. A ještě překážky.

V závěru sezony potvrzuješ, že formu máš před šampionátem dobrou. Nejprve jsi dojel ve světovém poháru v Nommay na 28. pozici, pak v Hoogerheide dokonce na 22. místě, což je tvůj nejlepší výsledek ve světovém pelotonu. Spokojenost?

Určitě. Jsem rád, že se posouvám dopředu. Potěšilo mě to. A nejen umístění, ale i to že se mi jelo v takové konkurenci dobře a hlavně to, že jsem dokázal splnit nominační kritéria.

Jak jsi před MS spokojený se sezonou? Dokázal jsi vyhrát dva závody národního poháru, byl stříbrný, bronzový. Nevyšel ti ale podle představ republikový šampionát, v cíli jsi byl sedmý. Ve světě jsi se pohyboval nejprve ve čtvrté desítce, nyní to ale už byla 22. pozice.

Až na to mistrovství republiky se mi myslím sezona povedla.

Jaký výsledek tě v tvé dosavadní kariéře nejvíce potěšil? Z čeho byla největší radost?

Z bronzu na minulém mistrovství republiky mezi žáky. A samozřejmě z nominace na mistrovství světa.

Když jsi poprvé přijel ze světového poháru, svěřil jsi se, že přetáhnout přes hlavu reprezentační dres byl pro tebe skvělý pocit. Jaké to je vozit ho na mistrovství světa?

Je to vrchol. Je to ještě trochu jiné, speciální. Parádní pocit.