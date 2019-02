Louny /ROZHOVOR/ - Ke zlaté medaili z evropského šampionátu chybělo lounské cyklokrosařce maličko… Desetinky…

Cyklokrosařka Martina Mikulášková | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Skvělý úspěch, ale… Trochu zklamaná je po ME v německém Lorschi lounská cyklokrosařka Martina Mikulášková. Dojela stříbrná, celý závod ale vedla, zlato bylo kousek. „Kdyby mi ale někdo před startem řekl, že budu druhá, brala bych to všema deseti, byla bych nadšená. Stříbro je perfektní," dodává nakonec s odstupem času Mikulášková.

Stultiensová vás přespurtovala až na cílové pásce…

Bohužel, bylo to doslova o galusku. Celý závod jsem jela sama na špici, neměla jsem se za koho schovat, ale neměla jsem jinou možnost. Musela jsem si udržovat náskok, pořád mě dvě holky za mnou honily. Holanďanka pak v cíli měla o něco více sil, ve spurtu mě o galusku dostala.

V cíli jste sice byla poražena, ale stříbro z mistrovství Evropy je skvělý výsledek.

Přiznávám, v cíli jsem byla dost zklamaná. Ale postupem času se vám to v hlavě srovnává. Kdyby mi někdo před startem řekl, že budu druhá, brala bych to všema deseti, byla bych nadšená. Odjela jsem celý závod dobře, stříbro je perfektní. Takže ano, trochu zklamaná ještě jsem, ale na druhou stranu je to opravdu úspěch.

Jak vám v německém Lorschi seděla trať?

Jezdilo se dost po asfaltu, bylo tam více silnice, než je běžné. Ale vyvíjelo se to skvěle. Od poloviny prvního okruhu jsem jezdila sama, což právě na silnici určitě není ideální. Pořád jsem musela tahat. Vůbec jsem se za nikoho nemohla schovat a pořádně foukalo, stálo to dost sil. Ale zase jsem nemohla polevit, aby mě ty dvě nesjely. Nemohla jsem čekat. Italka v té dvojici také hodně tahala a nakonec se smála ta třetí vzadu. Holanďanka odpočívala a nakonec předjela jak Italku, tak v cílové rovince i mě.

Vy jste léto opět promarodila, příprava nebyla vůbec ideální, nemáte tolik natrénováno. Chyběly síly právě v cíli?

Možná ano. Vytrvalost mi ještě trochu chybí, v létě jsem opět byla několikrát nemocná, i když to bylo daleko lepší, než v minulých letech. Ale síly prostě chyběly.

Brzy pojedete světový pohár v Koksijde. Nejtěžší závod seriálu, na písečných dunách, loni jste tam ale zajela svůj nejlepší výsledek, byla jste v první desítce. Jaký máte cíl pro Koksijde letos?

Uvidíme, mám drobné zdravotní problémy s nohou. Mělo by se to léčit klidem, ale to teď nejde. Zkusím trochu polevit. Ale určitě platí, že chci ve světovém poháru i na mistrovství světa jezdit do desítky. Mám na to, v prvním závodě světového poháru ve Valkenburgu jsem měla smůlu, ale časy jsem měla dobré. Takže cíl je jednoznačně první desítka.

Děkuji za rozhovor.