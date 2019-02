Roubaix, Louny - Devatenáctiletá lounská cyklokrosařka dojela ve světovém poháru desátá. „Prozatím je to Martiny největší úspěch," radoval se trenér.

Loni domácí závod v Lounech Martina Mikulášková (v růžovém) vyhrála. První byla také na republikovém šampionátu. Povede se jí letos opět předjet Pavlu Havlíkovou? | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Skvělou formu ukázala před víkendovým republikovým šampionátem, který se už v sobotu 8. prosince pojede v Lounech, Martina Mikulášková. Dosud byla nejlépe třináctá, ve francouzském Roubaix ale devatenáctiletá naděje českého cyklokrosu dojela desátá, celý závod bojovala s nejužší světovou špičkou.

„Desáté místo ve světovém poháru je prozatím pro Martinu největší úspěch v kariéře," raduje se ze skvělého umístění Milan Chrobák, trenér lounské závodnice.

Mikuláškové rychlá a technicky náročná trať v Roubaix vyhovovala. Už od startu se pohybovala ve špičce. Fakt, že se mladičká lounská závodnice pohybovala od startu závodu vpředu, překvapil tentokrát i jinak výborného komentátora České televize, který se téměř celý závod věnoval další české závodnici Havlíkové, ale nepostřehl, že Mikulášková v některých fázích závodu jezdila před ní. Na dres lounské naděje si ale doufejme brzy zvykne a bude ho zmiňovat čím dál častěji. V průjezdech některých kol se Martina Mikulášková objevovala dokonce na skvělé šesté pozici. Technicky jela výborně.

Šest vteřin za Havlíkovou

Klání žen v Roubaix vyhrála Katie Compton z USA, zadařilo se jí i přes tři nepříjemné pády, před Nizozemkou Sanne van Paassen a Švýcarkou Jasmin Acherman. Desátá Mikulášková ztratila na vítězku jen minutu a pětadvacet vteřin. Na sedmou Havlíkovou ale ztratila pouhopouhých šest vteřin.

V celkovém hodnocení světového poháru patří Mikuláškové šestnáctá příčka, v národním poháru, stejně jako v minulém ročníku, vede.

Přijďte na domácí trať podpořit

Vynikající formu se Mikulášková bude snažit prodat už o nadcházejícím víkendu, kdy na domácí trati v Lounech pojede republikový šampionát žen. Lounská cyklistka bude titul obhajovat, největší soupeřkou jí bude, stejně jako v posledních letech, Pavla Havlíková. Právě starší a zkušenější Havlíkovou loni Mikulášková překvapivě na republikovém mistrovství předjela. „Letos se sice Martině zatím Pavlu porazit nepodařilo, ale výsledek na posledním závodě světového poháru ve francouzském Roubaix dává velkou naději na možnou obhajobu titulu. Na sedmou Havlíkovou měla v cíli ztrátu pouhých šest vteřin, což signalizuje stoupající formu a navíc znalost domácí trati by měla být určitou výhodou," myslí si Milan Chrobák.

V Lounech diváci uvidí kromě Mikuláškové souboje o tituly v juniorských kategoriích, soupeřit budou také žáci a kadeti. Muži Elite v Lounech také pojedou, ti ale „jen" o body do poháru, šampionát mají až v lednu. Doma se tedy představí také Vojtěch Nipl, který v zatím posledním klání národního poháru poprvé vystoupal na stupně vítězů, skončil druhý za letos suverénním Martinem Bínou, který také v Lounech pojede. „Uvidíme. Vojta jel o víkendu na dvou menších závodech, suverénně vyhrál a dokonale zná domácí trať. Mohl by to být s Bínou velmi zajímavý souboj," láká fanoušky cyklokrosu na lounský okruh Chrobák. Třiadvacítkář Nipl je v průběžném hodnocení poháru na sedmém místě.

Závody odstartují už v sobotu v 10.45 hodin. Muži Elite přijdou na řadu později. „Všechny bych chtěl pozvat. Přijďte povzbudit lounské závodníky a odchovance lounské cyklistiky na tomto významném závodě. Start žákovské kategorie je v 10.45 hodin, Mikulášková a kadet Bařtipán budou startovat v 11.30 hodin, junior Lacina ve 12.30 hodin a závod mužů s Vojtou Niplem ve 14.15 hodin," zve lounský trenér.