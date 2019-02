Martina Mikulášková je ve svých třiadvaceti letech už trojnásobnou českou cyklokrosařskou šampionkou. Ve světovém poháru dojížděla v minulých sezonách v top ten, sbírala úspěchy, má doma stříbro z evropského šampionátu, na světovém byla jedenáctá. Jenže, teď se jí už nějaký čas vůbec nedaří podle představ… V této sezoně nevyhrála zatím žádný závod, ve světě dojíždí ve třetí či čtvrté desítce, na nedávném republikovém šampionátu dojela čtvrtá, daleko za očekáváním a českou špičkou. Je zklamaná, přesto ale zůstává optimistkou. Chce bojovat a do elitní společnosti se brzy vrátit.

Čtvrté místo na republikovém mistrovství v Hlinsku vás asi nemohlo uspokojit. Dojela jste nejen za Havlíkovou a Noskovou, ale i za nepříliš známou Šafářovou.

To máte pravdu, jsem nespokojená. Chtěla jsem alespoň na bednu, ale nevyšlo to. Forma není ideální. Dopadlo to, jak to dopadlo. Hlinsko je trať, kde se za každou chybu platí a já jsem dost chybovala.

Trať tam byla pod sněhem, většinou byl pod ním ještě led. Nevadilo vám to?

To ani ne. Ale jak říkám, tentokrát jsem hodně chybovala. Ve chvíli, kdy jsem pak měla bojovat o třetí místo, jsem na ledu spadla a pak jsem možná měla trochu respekt.

Poslední dobou se vám nedaří podle představ. Trápíte se vlastně už druhou sezonu, i když loni jste dokázala ještě vyhrát domácí mistrovství. Kam zmizela forma? Před časem jste přitom dojela šestá ve světovém poháru, jezdila v top ten, druhá jste byla na Evropě, doma jste dominovala, dařilo se vám i na světových šampionátech. Co se stalo?

No, nevím (říká zklamaně). Nějak to nejde, jak bych si představovala. Musím začít jinak trénovat, řešila jsem také školu. Pořád věřím, že se to zlepší, že bych se tam mohla vrátit. Bojovat o vyšší příčky, zlepšit se.

Jaký je recept na návrat mezi nejlepší?

Musím zabrat (říká důrazně). Zlepšit se ale musí víc věcí. Trénovala jsem teď hodně sama, potřebovala bych víc jezdit v tréninkové skupině. Také v přípravě asi více zabrat. Jak říkám, musí se změnit více věcí.

Je před vámi vrchol sezony, světový šampionát se letos jede v Lucembursku. S jakým umístěním budete spokojená?

V současné době bych byla spokojená s umístěním do dvacítky. Bude ale záležet na trati, jaká bude, na štěstí, aktuální formě. Uvidíme.

Děkuji za rozhovor.