"Nebráním se tomu říct, že potřebuji akci medializovat. Původně jsem uvažoval, že bych se tam představil v exhibici, ale box a exhibice je zrádné spojení. Nechci dělat nějaké šaškárny, žádné stínování se soupeřem, to mi přijde blbé. Box je prostě box. Proto si říkám, že není velký rozdíl mezi kvalitní exhibicí a zápasem," řekl Konečný, který se do ringu vrátí v sobotu 27. února.

Konec příštího měsíce je pro něj prý ideální. Konečný totiž každoročně v lednu nepije alkohol a snaží se zlepšovat fyzickou kondici. "Přidávám na tréninku a další měsíc navíc to už pak ve větším tréninkovém zápřahu vydržím," pousmál se ústecký boxer.

Jméno svého soupeře chce Konečný zveřejnit koncem týdne nebo začátkem příštího. "Nestydím se říct, že to není žádný špičkový boxer. Nechci jít do žádného velkého titulového zápasu, i když mi ho nabízeli. Vím, že na to už nemám. Je to spíše porovnání s normálním slušným boxerem, který není žádná špička, ale zároveň to není žádný blbeček," vysvětlil.

Po doposud posledním zápase v prosinci 2018, kdy se do ringu vrátil po více než čtyřech letech po ukončení aktivní kariéry, uvedl, že bude pokračovat jen v případě, že mu někdo nabídne alespoň pět milionů korun. Složitá koronavirová doba, kdy se sport nejen v České republice prakticky zastavil, jej přiměla rozhodnutí změnit.

"Pamatuju si, co jsem řekl a jsem připraven i na reakce. Sám se s tím občas peru. Tuhle akci ale pořádám já a bude to spíše o tom, jestli hodně prodělám nebo budu plus minus na svém. Možná nedostanu ani korunu, třeba pár korun vydělám. Chci přilákat sponzory, zvýšit zájem, medializovat akci," řekl Konečný.

Fanoušci budou zápasy sledovat na placeném streamu. "Uvědomuju si, že živý přenos je velký risk, nemám s tím zkušenosti. Ještě před půl rokem jsem říkal, že bych do toho nešel. I boxovat bez lidí není pro boxery ono, chybí tam atmosféra, ale boxeři potřebují zápasy. Potřebují motivaci trénovat. Když nemají cíl před sebou, nebaví je to," podotkl Konečný, který zároveň řídí Českou unii boxerů profesionálů.

Přesné složení zápasů Konečný ještě řeší, jisté je, že vedle něj se na akci představí jeho dcera Jaromíra, nejlepší česká profesionální boxerka současnosti Fabiána Bytyqi nebo Tomáš Šálek. "Věřím, že to bude kvalitní akce. V současnosti se boxuje málo i po světě, takže je velký zájem. Nechci, aby to byly zápasy, kdy bude dopředu jasný vítěz. Chci, aby to lidi bavilo. Program ale není nafukovací," řekl Konečný. Momentálně počítá s tím, že se v ústeckém hotelu Větruše uskuteční tři zápasy amatérů a asi 15 duelů profesionálů.