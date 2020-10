Sezonu, kterou označila za hodně zvláštní, zakončila s mírně negativní bilancí, přesto se hned několik pěkných výsledků našlo. Zahrála si třeba semifinále v Šen-čenu nebo v Praze. „Před restartem sezony jsem trénovala skoro celou dobu, bylo to pak takové zdlouhavé a ztrácela jsem motivaci. Škoda, že když jsem měla v prosinci skvělou přípravu a následně jsem hrála pěkně, byly po chvíli všechny turnaje zrušeny. Pár hezkých výsledků jsem však získala,“ řekla pro portál tenisovysvet.cz: „Těžko se to hodnotí, bylo to divné pro všechny.“

Nejvýše byla na žebříčku singlistek na 35. místě. Když bilancuje poslední období, tak jí mrzí US Open. „Byla jsem tam trochu nemocná a prohrála skoro vyhraný zápas, když jsem vedla nad Vekičovou 6:3 a 5:3. Nicméně si myslím, že jsem většinu zápasů odehrála dobře a žádného nelituji,“ uvedla sestra bývalé světové jedničky Karolíny.

Udělené divoké karty si vážila. „Ostravské podmínky mojí hře příliš nesedí, obzvlášť pokud mi moc nejde podání. Na druhou stranu je pravda, že mám halové turnaje ráda. Obzvlášť si vážím toho, že je takový turnaj v Česku. To bylo skvělé.“

Přesun z antuky na beton podle svých slov šikovná lovoruká hráčka zvládla. Času prý měla před turnajem J&T Banka Ostrava Open 2020, který měl dotaci 528 500 amerických dolarů, poměrně dostatek.

„Dostala jsem se do toho dobře. Naopak jsem ráda, že se to změnilo. Antuka letos byla šíleně dlouhá. V Paříži bylo opravdu chladno, takže jsem ráda, že jsem se přesunula do haly.“

Ostravské pořadatele lounská rodačka pochválila. „Postarali se o turnaj skvěle. Trochu déle jsem tu čekala na výsledky testů, skoro dva dny. To by se podle mého nemělo stávat, pokud chtějí, aby byly hráčky dobře připravené. Asi se to ale stává i jinde, nemyslím si, že by to mělo být jen Ostravou. Jinak je to tu dobře zorganizované, center kurt je moc pěkný.“

Nakonec se loučila proti osmifinalistce letošního US Open už v 1. kole. „Bylo to těžké. Sakkariová nic nedá zadarmo. Z bekhendu je hodně nebezpečná. Nevyužila jsem na začátku toho, že jsem hrála lépe. Měla jsem tam za stavu 3:2 brejkbol, ale pak se to otočilo. Škoda…“