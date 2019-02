Sušice - Slanina junior navíc dvakrát jasně vyhrál individuální sjezd ve své kategorii.

Žatecký Vladimír Slanina | Foto: DENÍK/Hynek Dlouhý

Sedmý a osmý závod Českého poháru ve sjezdu na divoké vodě na řece Otavě v Sušici se náramně vydařil žatecké dvojici Vladimír Slanina mladší a Vladimír Slanina starší.

V Sušici se jely poslední dva nominační závody na mistrovství Evropy do Srbska a zároveň šlo o první dvě nominační klání na soupisku pro mistrovství světa juniorů, které se letos pojede v Opavě na řece Moravici.

Na singl kanoi si junior Slanina po oba dva dny jednoznačně vyjel dvě vítězství ve své kategorii a udělal první krok do nominace na letošní MS.

Další úspěchy vybojovali žatečtí závodníci Lokomotivy v debl kanoi. Trochu překvapivě se otec a syn Slaninové dostali v prvním závodě na třetí pozici, slavili tak zatím své nejlepší společné umístění v závodech Českého poháru. První dojeli reprezentanti Lysický – Uncajtík z Pardubic a druzí Cuc a Zdráhal z Techniky Praha.

Třetím místem se Slaninům otevřela možnost bojovat o poslední místo do reprezentace. Ve druhém závodě by jim reprezentační dres zajistilo druhé místo v poháru a museli by porazit právě Suchánka s Jílkem, kteří v prvním pohárovém klání skončili těsně 1,5 vteřiny za žateckými kanoisty.

Na téměř šestikilometrové trati byli na posledních tři sta metrech obě posádky v jedné vteřině, nakonec byla ale posádka z Vysokého Mýta v cíli rychlejší o čtyři vteřiny a skončila v čase 23:14 druhá před žateckou posádkou. Přestože Žateckým unikl reprezentační dres doslova o vlásek, byla dvě bronzová místa nejlepším umístění ve sjezdu seniorů na debl kanoi po čtyřech letech, tehdy na stupních vítězů stáli Petříček a Baustein.

(ls)