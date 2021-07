Pohádkový příběh basketbalové reprezentace. Kdo by se probudil po deseti letech z umělého spánku, nevěřil by. Opravdu se jedná o muže a ne ženy, kterým skončil matriarchát pod koši.Původně si chtěli dlouháni vybrat alespoň pár dní volna a po rozvleklé covidové sezoně si vyčistit hlavu na zahraniční dovolené.

„V uvozovkách každý čerpáme dovolenou, ale všichni jsme doma s rodinami. Udržujeme určitou formu bublin. Téměř nikdo nikam neodcestoval, protože v sázce je příliš mnoho,“ naráží na možnost nákazy Michal Šob, manažer národního týmu.

Ten se po lokálním odpočinku poprvé sejde ve čtvrtek a v pondělí 19. července už bude sedět v letadle.

ČOV spotřebuje hodně látky

Last minute… Basketbalisté si zajistili start pod pěti kruhy na poslední chvíli. Přidělali tak milé starosti sobě, fanouškům, kteří se opět musí přizpůsobit časovému posunu (tentokrát sedm hodin dopředu, oproti Kanadě, kdy platilo devět hodin dozadu) ale také Českému olympijskému výboru. Není divu, že manažer reprezentace Michal Šob po návratu z úspěšné kanadské mise celé dny tráví u počítače a mobil neodlepí od ucha.

Manažer basketbalové reprezentace Michal ŠobZdroj: ČTK/Šváb DavidPočítali s vámi funkcionáři olympijského výboru?

Počítali. Naše kvalifikace se odehrávala v nejzazší možný okamžik. Na potvrzení soupisky a všeho dalšího jsme měli šest hodin po skončení zápasu s Řeckem. Ihned jsme se spojili se všemi složkami ČOV a intenzivně začali pracovat. Olympijský výbor nám vyšel ve všem vstříc. Věřili nám do poslední chvíle a také se podle toho chovali.

To znamená, že látku pro olympijské oblečení už měli připravenou v dílně?

Měli jsme přislíbený přesný počet „krojů“. Míry nám nabírali už před dvěma roky. Tím, že se olympiáda odsunula tak data měli, pouze došlo k přeměřování. Případně jsme doplňovali čísla lidí, kteří nebyli v systému.

Asi měli radost. Vždyť dvoumetroví chlapi s nadsázkou řečeno seberou látku zbytku celé české výpravy.

S Ondrou Balvínem a Honzou Veselým, to nebudou mít úplně jednoduché. Asi ČOV spotřebuje hodně látky. Všechno ale běží dle předpokladů. V sobotu bychom si měli vyzvednout celou olympijskou kolekci pro zahajovací ceremoniál.

Zpátky k postupu na OH. Může se znovu zvednout zájem o basketbal?

Doufáme, že určitě. Po MS se zvedl hodně. Bohužel byl přidušený covidem. Diváci nemohli do haly, děti nemohly sportovat.

Mohou funkcionáři jako vy boomu napomoci?

Mohou získat nové partnery, zvýšit marketingové aktivity. Máme v ruce nástroj na přilákání dětí do přípravek. Jakýkoli úspěch se tvoří následovně: Čím je širší pyramida členské základny, tím je větší pravděpodobnost, že se dříve či později objeví nový Tomáš Satoranský.

Stává se basket českým fenoménem?

Tady vždy dominoval fotbal a hokej. Basket už teď je číslem tři. Hráči si zasloužili za výkony na mistrovství světa i teď postupem na olympiádu zvýšenou pozornost mediální i deseti milionů Čechů. Jestli se ale stane fenoménem, těžko posoudit. Tento tým se však navždy zapsal do historie už jen tím, jak funguje. Bez ohledu na to, jestli je aktuálně úspěšný…

Zdroj: Deník

Glosa autora

Nemají žádné limity. Těšme se všichni na olympiádu!

Nic není nemožné. Tento slogan si mohou nechat vytisknout na trika čeští basketbalisté před odletem do Tokia. Nejdříve se zásluhou fantastického šestého místa na mistrovství světa probojovali do olympijské kvalifikace a v ní zcela šokovali celý basketbalový svět. Před nosem zavřeli dveře vysoce favorizované domácí Kanadě. Země javorového listu investovala do případného postupu miliony dolarů, ovšem znovu se ukázalo, že v kolektivním sportu nemá individualismus místo. V tomto případě se ukázaly sobecké praktiky z NBA jako kontraproduktivní. Ke cti organizátorům turnaje ve Victorii ale slouží fakt, že prohru sportovně přijali a chovali se přátelsky. Ne jako jejich kolegové v původní domovině při pořádání fotbalového Eura. Ale zpět pod vysoké koše a k české reprezentaci. Zdá se, že tento tým nemá žádné limity. Po čerstvé zkušenosti ze zámoří si Ginzburgova parta může z Japonska klidně odvézt medaili. Prvním předpokladem je osoba Tomáše Satoranského. Nevím, jak to ten „kluk“ dělá, ale dokáže vybláznit všechny spoluhráče. Ti pak ze sebe vydolují i to, co v nich není… Těšme se všichni na Tokio.