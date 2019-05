Žatec – Žatecký Lidový dům praskal ve švech, konaly se v něm totiž souboje G-titánu, které pořádal jako každý rok jejich promotér Jan Greisiger pod názvem G-Titans Night. Domácí borec Vojtěch Drda pro sebe ukořistil titul profesionálního šampiona ČR WAKO, což bych vrchol skvělého večera. Dařilo se i dalším zástupcům žateckého klubu.

Galavečer bojových sportů v Žatci | Foto: G-Titán Žatec

TVRDÉ BOJE HNED OD ZAČÁTKU PROGRAMU

Po předzápasech dětí nastoupil do prvního zápasu v boxu do -70kg Igor Vajda, který porazil M. Pijeczku ze Slaného. Po něm diváci viděli historicky první ženský zápas. Za G-Titan bojovala Kateřina Černá v K1 -60kg proti Alexandře Stamidu z Prahy. Černá soupeřce nic neodpustila, vyhrála 3:0 na body. Po dlouhé pauze do dalšího zápasu nastoupil Dan Kačeňák proti pražskému Pekarovičovi. V tvrdém boji Kačeňák prohrál RSC. Mladý Tomáš Toferner se v K1 – 75kg utkal s Jakubem Novákem z RetroGymu. Nesmiřitelnou bitvu, při které diváci fandili ze všech sil, Toferner na body těsně prohrál. Také V. Kočka prohrál, v pěkném zápasu byl nad jeho síly R. Barák z Prahy. Karta se otočila ve prospěch Žatce až při zápasech Martina Payera, který porazil Lukáše Vágnera z TCB Slaný v kategorii K1 -86kg. Talentovaný Petr Gienge v boxu -75kg podlehl mnohem zkušenějšímu náhradníkovi Adamu Filipovi z Liberce. Hned na to rozdrtil 3:0 na body G-Titan Makarenka Sívka z BFC Liberec K1 -86kg. V MMA zápase G-Titan Filip Novák vinou špatné taktiky prohrál téměř vyhraný zápas s Danielem Květoněm z Plzně. Jakub Dolejš, jeden ze zakladatelů G-Titan, prohrál ve třetím kole RSC v profi K1 -86kg s Blažkem ze Spartaku Žebrák.



KLENOTY CELÉHO PODNIKU NA ZÁVĚR

Poslední tři zápasy večera, které byly profi, tzn. bez chráničů, se staly klenoty celého podniku. Ve všech se radovali žatečtí bojovníci. David Meduna svedl duel proti po vítězství lačnému Milanu Gargošovi ze Spartaku Žebrák v kategorii K1 -86kg. Meduna, který celé první kolo prohrával, využil chybu soupeře, kterého tvrdě knockautoval. Gargoš se poté už nezvedl. Diváci šíleli nadšením.



FANOUŠCI V LIĎÁKUSKANDOVALI VE STOJE

Ve vygradované atmosféře nastoupil Vojtěch Drda do čtyřkolového zápasu o pás a titul profesionálního šampiona ČR WAKO proti Matějovi Skalickému z Příbrami. I když Drda první kolo prohrál, tak druhé remizoval a poslední dvě kola drtil soupeře před pěti sty diváky. Fanoušci skandovali ve stoje Drdovo jméno. Při státní hymně pak Jan Greisiger připnul Drdovi vítězný pás.



Do posledního zápasu K1 -86kg nastoupil G-Titan a vícenásobný mistr světa Hany Greisiger proti litevskému mistru Edgarasi Banikonisovi. Hany se nikam nehrnul, přemýšlel a soupeře po jeho častých atacích trestal. Na konci prvního kola poslal baltského šampiona dokonce do počítání. Ve druhém kole Hany trpělivě bodoval a na začátku třetího kola dal soupeři tvrdé kontra kolenem, na které navazovalo combo, po němž zvítězil K.O. „S výsledky svých svěřenců jsem docela spokojen. Vidím, že má práce na trénincích měla úspěch, i když výsledek mohl být ještě lepší,“ řekl po zápasech Roman Šifalda.



PROMOTÉR VEČERA BYL NADŠENÝ

„Já jsem zase rád, že toto gala mělo famózní úspěch, ohromnou návštěvnost, že součástí byly i zápasy v boxu a MMA. Povedlo se mi i s předzápasy postavit 15 duelů. V každém z nich zápasil žatecký G-Titan, což je naprostá výjimka oproti jiným galavečerům, které se v Čechách konají. Tam pořadatelé nemají v každém utkání zastoupení. Do Žatce přijeli borci z devíti českých a jednoho litevského klubu. G-Titani vyhráli 10 z 15 zápasů. Tímto jsme zařadili náš malý Žatec doslova mezi republikovou velmoc v bojových ringových sportech. To mě těší nejvíc,“ zhodnotil galavečer jeho pořadatel a promotér G-Titan Jan Greisiger.