Pane řediteli, o co všechno se staráte?

Sportovišť máme více - zimní stadion, posilovnu, letní cvičiště, kuželnu, baseballové hřiště, volejbalové hřiště a sportovní halu. V současné době se také zajímáme o nohejbalový kurt a prostor s tím spojený v severní části města.

Momentálně jsou sportoviště zavřená, čemu se věnujete?

Vše naleznete na našem Facebooku (Lounská správa sportovních areálů) a webu www.sportlouny.cz Provádíme údržbové, servisní práce a činnosti, na které v době provozu nemáme čas a personální kapacitu. V této zvláštní a turbulentní době, jsme nabídli pomoc našim MŠ v Lounech s drobnou údržbou vnitřních prostor. Jsme rádi, že můžeme pomoci, ušetřit jim nějaké prostředky a vylepšit prostředí pro naše děti. Dříve školky sportovaly u nás a nyní chodíme do školky my.

Jak se Vám spolupracuje s oddílem florbalu v Lounech respektive s celým spolkem TJ Lokomotiva Louny? Jaké máte vztahy?

Spolupráce s TJ Lokomotiva Louny a s ostatními sportovními subjekty u nás v Lounech, je velmi dobrá a vztahy se sportovci máme – dovolím si říci výborné.

Určitě se připravujete na otevření sportovišť, můžeme čekat ve sportovní hale nějaké novinky?

Nejenom ve sportovní hale máme nějaké novinky, ale to se nechte překvapit, až k nám dorazíte a již nyní se máte na co těšit. Držíme se hesla „Vy sportujete, my se staráme“!

Jaký je Váš názor na investice do sportu?

Spolupráce s naším zřizovatelem ohledně investic do sportu je velmi dobrá. Nejde vše hned, ale postupně společně vylepšujeme sportovní zázemí pro naše sportovce a máme mnoho dalších nápadů.



Jak jsme na tom podle vašeho názoru v Lounech vůbec se sportem?

Dle mého názoru je o sport v Lounech velký zájem. Vidíme to na počtu dětí, napříč všemi sporty a jsem za to velice rád. Sport má velkou budoucnost, zejména z pohledu zdraví, ale obzvlášť v této složité době.

Nechcete se dát na dráhu florbalového rozhodčího?

Děkuji za nabídku pane předsedo, ale tento příběh je již u konce a nechtěl bych z mé kariéry rozhodčího udělat seriál Dallas.



