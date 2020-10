Za G-titán se rvali Alex Králík, Sam Šnokhous, Tobias Greisiger, Bruno Učík, David Kapras, Petr Nguen, Petr Vaněček, Erik Greisiger a David Jarolímek. V roli trenérů je vedli Hany a Honza Greisigerovi a Vláďa Kočka.

„Účast byla opět veliká. Výsledky byly po covidové pauze nad očekávání! Nejlépe si vedl Erik Greisiger, který, ač teprve starší žák, nastoupil do juniorské kategorie. Po třech tvrdých zápasech vybojoval zlato,“ referuje Jan Greisiger starší, hlavní trenér mládeže.

Titul mistra republiky si v žákovské kategorii přivezli po dvou vyhraných zápasech Alex Králík a Tobias „ Sigi „ Greisiger. Stříbrné medaile získali Honza Babka, Sam Šnokhous, Bruno Učík. Bronz ve svých žákovských kategoriích vybojovali Jakub Kapras a David Jarolímek.



„S výkony svých svěřenců jsem na tomto mistrovství spokojen, nicméně by neškodilo více odhodlanosti a nasazení, které nám trochu chybělo. Ale je to vlivem covidové výluky,“ hodnotil své žáky Greisiger.



„Zveme všechny příznivce na náš nábor, který probíhá v našem gymu v Mládežnické ulici. Bereme všechny od 8 do 80 let. Tak si to přijďte zkusit, první tréninky jsou zdarma,“ přidává výzvu pro širokou sportovní veřejnost.



Ondřej Holl