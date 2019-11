Nejlépe si vedl Erik Greisiger. V úvodním duelu nedal šanci Antonínovi Pešinovi z Falcom Gymu Vysoké Mýto. Soupeře doslova rozdrtil RSC. Ve finále se utkal se zkušeným Štěpánem Borovým z TCB Slaný. Na začátku druhého kola mu dal KO kopem na spodní pásmo. Greisiger tak vyhrál ligu mezi staršími žáky do 57 kilo.

Nejvíce soupeřů na cestě za medailí musel porazit Jan Ibl. Za tři výhry ze čtyř zápasů bral bronz. Petr Vaněček byl stříbrný, stejně jako David Jarolímek a Láďa Šarkozi. Bronz patřil také Tobiasovi Greisigerovi, Davidu Repiskému, Samu Šnokousovi, Michalovi Dzudzovi a Alexi Králíkovi.

Trenér Jan Greisiger byl při hodnocení velmi pozitivní. „S výkony svých svěřenců jsem spokojený, protože zápasy v kickboxu nejsou pro každého. Hodně lidí trénuje, ale málo lidí chce zápasit. Letos je to ale jinak. V klubu je nadšení závodit, dokonce se mi přihlásilo tolik dětí na zápasy, že jsme některé museli odmítnout. A za to jsem strašně rád, protože my jsme hlavně sportovní a závodní klub.“

Ondřej Holl