Kryry měly před přerušením soutěží historický úspěch na dosah. V okresním přeboru I. třídy šly za prvním místem, kvůli pandemii koronaviru ale neměly šanci si postup vybojovat za zelenými stoly. Soutěž totiž byla před závěrem základní části přerušena, později pak došlo k jejímu anulování.

V Kryrech, pro které by případný postup do krajské soutěže byl historickou událostí, byli dlouhou dobu rozmrzelí.''

„Hodně nás to zasáhlo. Poprvé v historii jsme v průběhu soutěže vedli s týmem tabulku. Do konce nám chyběla tři utkání, mohli jsme být první a postoupit. Dlouho jsme nevěděli, jak to bude dál,“ začíná líčit Pavel Kolář z kryrského oddílu. „Máme mezi sebou kryrského Aleše Kopřivu, který je oporou týmu, nebo ze Žatce dojíždějícího Otu Blaila. Hodně nás pod vedením Jana Knaifla podporují hráči béčka. Mrzelo nás, že práce celého oddílu přijde vniveč,“ přidává.

Nejistotu rozsekl František Lorenc starší, který v Kryrech působí jako hráč i trenér. Spojil se s vedením peruckého klubu. „Řekli mi ´Franto, sice máme víc bodů, ale vy zase o dva odehrané zápasy méně. Navíc jste nás ve vzájemném zápase porazili, byli jste lepší.´ Prý by bylo nemorální, kdyby postoupili oni. V dnešní době je to super gesto,“ potěšil Lorence nejen postup, ale i gentlemanské chování soupeře.

Pro Kryry je postup do krajské soutěže velkou událostí. „Moc toho tady nemáme. Fotbal, pinčes. Na trénink nám chodí 12 hráčů, to je velká paráda. Srdíčko nad tím zaplesá. Jsme moc rádi, že to lidi baví. Máme asi 15 členů, ale máme dveře otevřené i pro veřejnost. A ta za námi v ničem nezaostává, je hodně urputná. Dospělí i mládež,“ těší Lorence.

Na rozdíl od minulosti mají nyní hráči Kryr výborné podmínky. „Domluvili jsme se s vedením základní školy na využívání tělocvičny. Dřív byla vypnutá v pátek po škole voda, byla tu zima. Soupeři ani u nás nechtěli hrát, vždyť tu praskaly míčky v té zimě. Teď je to vše parádní, jsme zajištěni i materiálně. Moc vedení školy děkujeme. Finančně nás podporuje kryrský městský úřad,“ těší Lorence i Koláře.

V současné době si oba přejí, aby tým mohl opět začít trénovat. „A snad pak budeme moct rozehrát novou sezonu a ve zdraví ji dohrát. Byli bychom rádi, aby byla minimálně stejně úspěšná, jako byla tato,“ shodují se unisono.