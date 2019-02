Pfaffikon, Louny - Kristýna Zahradníčková přivezla z prestižních závodů zlato.

Svěřenkyně lounské trenérky Jitky Hofmannové se cennými kovy ze Švýcarska. | Foto: archiv oddílu

V moderní sportovní hale, kde se v minulosti připravovala například tenistka Martina Hingisová nebo kde trénuje současná světová jednička Roger Federer, se v minulých dnech skvěle prezentovala děvčata z Loun.

Dívky z Juniorského fitness klubu Louny vyrazily na Mezinárodní mistrovství Švýcarska ve sportovním aerobiku a fitness. Sbírka medailí, které domů přivezly, je obrovská.

Do Pfaffikonu, dvacet minut od Curychu, přitom dorazila velmi silná konkurence. O přední příčky přijely soupeřit kromě domácích závodnic také dívky z Itálie, Maďarska, Německa, Belgie, Nizozemí, a z České republiky.

Lounská děvčata jsou na světové úrovni

První medaili získaly Louny už v kategorii B dívek od 8 do 10 let. Stříbro vybojovala Karolína Jánská, bronz Klára Urmová. V kategorii B 11 až 13 let byla třetí Eliška Martinovská a šestá Karin Pourová.

V A kategorii 11 – 13 let získala lounská nadějná závodnice Adélka Citová v silné konkurenci druhé místo.

První zlato získala lounská děvčata v další výborně obsazené kategorii žen A od 14 do 16 let. Zvítězila Kristýna Zahradníčková. Další úspěch, stříbro, vybojovala Nella Šimkovská. Mezi sedmnáctiletými a staršími se výborně prezentovala Bára Šišáková, která byla oceněna pátým místem.

Jitka Hofmannová

Hynek Dlouhý