Krupka - Florbalisté mají za sebou těžký dvojzápas.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Petr Šilar

Dva těžké duely mají za sebou žatečtí Jazzmani v Krupské florbalové lize. Zápasy byly o to zajímavější, že se jednalo o poslední duely základní části, ve kterých Žatečtí potřebovali k lepšímu losu pro play off alespoň tři body.

S velkou vervou se vrhli na prvního soupeře. Jazzmani přehrávali soupeře a určovali tempo hry. S posledním hvizdem rozhodčího přišla obrovská úleva ze zisku tří bodů a tím udržení 6. místa v tabulce ligy.

Druhé utkání bylo ovlivněno tím, že Jazzmani nastupovali proti potenciálnímu soupeři pro play off. Ze střídačky přišla jasná strategie a to bohužel pro Žatecké prohrát toto utkání. V předchozích zápasech Jazzmani proti tomuto soupeři neztratili ani bod, a proto to byla nejlepší volba týmu pro utkání play off. V neděli zahajovali Jazzmani proti nejlepšímu celku ligy. Žatec v tomto utkání mohl jen překvapit a s tím i do zápasu šel. Uvolněnější Jazzmani trápili hosty až do konce utkání. Dodržováním stanovené taktiky se Žatec držel celý zápas na dostřel dvou branek. Pohledné utkání nakonec zaslouženě vyhráli hosté z Děčína 9:7.

Ve druhém zápase se Žatec střetl s Igráčky ze Štětína. Narazily na sebe dva vyrovnané týmy. Zápas skončil dělbou bodů, když Jazzmani srovnali deset vteřin před koncem utkání.

Sestava Žatce: Červený, Křivánek, Hričoviny, Mojžíš, Janoško, Linka, T. Votava, Brunclík, Kohout, Klán, Kopecký, Cajtler , Voděra

(tv)