Hosté vlétli do utkání a vytvořili si výraznou převahu. Již ve 3. minutě trefil hostující Věchet masku Nejmana v brance Loun. První branka pak padla v končící 5. minutě. Vybíral s míčkem proběhl z pravé strany hrací plochy na levou a bekhendem překonal domácího gólmana. Stačilo 20 vteřin, když na 0:2 zvyšoval Fišer a to ještě zdaleka nebylo vše. Následovaly další branky. Tu šestou dal po třech sekundách přesilovky, při vyloučení Láníka, Drobný. Z pozice domácích to vypadalo na ručník, jenže domácí se tak snadno nevzdali.

Druhá třetina přinesla jedinou branku a to v síti Děčína. Jejím autorem byl Helšus, kterému asistoval Čížek.

Závěrečnou třetinu zahájili domácí náporem a odměnou jim byly další dvě vstřelené branky. jejích autory byli Turek se Smištíkem. V 52. minutě se po sólové akci prosadil hostující Sochor, jenže domácí opět kontrovali dvěma brankami v rozpětí pěti sekund. Tu první dal Klokočník a na 5:7 upravil Paseka. Hostům však stačilo 20 sekund, aby získali opět tříbrankové vedení. V čase 59:40 vykřesal jiskru naděje pro Louny Čížek, jenže sekundu před koncem pečetil výsledek hostující Věchet.

Příprava: Dobroměřice jedou podle plánu! Zpestří si zimu soustředěním

„Dnešní prohra jde jednoznačně za mnou, nezareagoval jsem v první třetině na nepříznivý výkon a nechal v tom kluky plácat. Od druhé třetiny jsme změnili úplně všechno a fungovalo to,“ hodnotil sebekriticky trenér poražených Jiří Lindner.

„V první třetině vše vycházelo na jedničko, od druhé třetiny jsme až příliš rychle a často chodili do nepřipravených střel a vzhledem k naší vychýlené mušce to znamenalo ztráty míčku. Ve třetí třetině jsme pak nechali Louny dotáhnout se na dostřel, ale 3 důležité body jsou naše a to je hlavní,“ hodnotil trenér Děčína Petr Miško.

I za týden, v sobotu 19. února, hrají Louny v domácím prostředí. ve 21. kole budou hostit Panthers Praha B U23.

TJ Lokomotiva Louny STARNET - 1.FBC DDM Děčín IV 6:9 (0:6, 1:0, 5:3)

Branky: 32. Helšus, 47. Turek, 49. Smištík, 56. Klokočník, 56. Paseka, 60. 0Čížek - 5., 14. Vybíral, 6. Fišer, 12. Fidler, 17. Pilek, 20. Drobný, 53. Sochor, 57. Matza, 60. Věchet. Vyloučení: 2:0; využití: 0:0; 73 diváků.

Lokomotiva Louny: Nejman (Castrillo) - Láník, Paseka, Princ, Bezrouk, Klokočník, Bielik, Čížek, Krupka, Helšus, Turek, Smištík, Petrok.

1. FBC Děčín: Drobný (Havriljak) – Vrátil, Fišer, Dašek, Martinec, Vybíral - Věchet, Matza, Vlček, Šulc, Sochor, Pilek, Bräuer, Fidler.

Jaroslav Tošner