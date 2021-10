Utkání nezačalo pro domácí nejlépe. Rudná se vymanila z náporu rychlým útokem po pravém křídle, který zakončil Honek přesnou střelou. Pak však přišla série Aleše Linky. Nejdříve ve 12. minutě srovnal a v končící 16. minutě poslal svůj tým do vedení. Lokomotiva v závěru třetiny přestála i hru v oslabení 3 na 5.

Domácí zodpovědně bránili a dlouhými pasy se dostávali před branku soupeře. Ve 27. minutě dal pěknou branku Linka, když se zbavil obránce a z otočky završil hattrick. Při přesilovce Rudné se domácí dostali k ohrožení branky soupeře a ve vyložené šanci byl faulován Čonka. Sudí nařídili trestné střílení a exekutorem nebyl nikdo jiný, než Linka. Svého úkolu se zhostil úspěšně – 4:1 pro Louny. Hosté však zbytek přesilovky využili ke snížení. I další přesilovku při vyloučení Turka hosté využili ke snížení a ve 39. minutě úplně osamocený Pivoňka před brankou pohodlně srovnal stav na 4:4.

Už minutu po zahájení třetího dějství šli hosté do vedení, jenže za necelou minutu Petrok vyrovnal. Drama vrcholilo. V 58. minutě mohli hosté rozhodnout z trestného střílení, ale Riley ho neproměnil.Následovalo pětiminutové prodloužení, jenže ani v něm branka nepadla a šlo se na samostatné nájezdy. Hostující Novosad se Šantorou úspěšní nebyli. To Linka s Hrdličkou ano a dva body byly doma. Hrdinou utkání byl brankař Lokomotivy Václav Frajt s 50 zákroky.

„V domácím prostředí se nám daří, s našimi fanoušky v zádech, za to bych jim chtěl moc poděkovat. Dnes jsme si dva body doslova vydřeli, udrželi jsme koncentraci celých 65 minut, podržel nás skvělý gólman, zkrátka to dnes do sebe zapadlo,“ říkal s velkou úlevou trenér Lokomotivy Jiří Lindner.

„O první překvapení sezóny se postaral vynikající gólman domácích. Naše střelecká impotence z něj udělal hvězdu sobotní noci,“ dodal trenér Rudné Martin Tuček.

TJ Lokomotiva Louny – Sokol Rudná 6:5np (2:1, 2:3, 1:1)

Branky: 12., 16., 27., a 31. Linka, 42. Petrok, N Hrdlička – 5. Honek, 31. a 38. Šantora, 39. Pivoňka, 42. Karásek. Rozhodčí: Čech – Lovacký; vyloučení: 7:3; využití: 0:2, 96 diváků.

Lokomotiva Louny: Frajt (Gieszmann) – Turek, Čonka, Paseka, Linka, Princ, Bočánek, Bezrouk, Petrok, Bielik, Čížek, Hrdlička.

Sokol Rudná: Kalina (Uchytil) – Novosad, Hluchý, Váně, Šmíd, Kříž, Cihelka, Bubeník, Honek, Vojáček, Špaček, Kepka, Karásek, Dejm, Pivoňka, Riley, Šantora, Brychta.

Jaroslav Tošner