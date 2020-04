Jaký uplynulý ročník byl?

Neúspěšný. Naším cílem bylo skončit na nesestupových příčkách, což se nám nepodařilo. Ztráceli jsme body zejména v soubojích s přímými konkurenty na záchranu, což nás stálo lepší umístění. Abych nebyl jenom negativní, musím říct, že v sezóně se našly i světlé okamžiky - získávali jsme body s lídry tabulky a s pravidelnými účastníky playoff.

Ještě něco vám udělalo radost?

Z pozice šéftrenéra mám velkou radost z toho, jak pracují naši trenéři s mládeží. Jsme sice na začátku dlouhé a strmé cesty, ale věřím, že jsme našli správný směr k jejímu vrcholu, což je základem úspěchu.

Zpátky k áčku mužů. Co bylo příčinou porážek?

V první polovině sezóny jsme nehráli špatně, hráči věřili naší společné vizi. Odehráli jsme herně vyrovnaná utkání s kvalitními soupeři, ale trápilo nás zakončení, což nás sráželo i mentálně. S plesovou sezónou přišla jakási křeč. Podle mého názoru to byla křeč jednoho z nejdůležitějších orgánů, nejenom sportovce, a tím je mozek. Chyběla týmovost, nasazení, sebedůvěra, odhodlání. I když jsme se snažili všemožnými způsoby znovu vybudit hráče k výkonům z úvodu sezóny, už se nám to nepodařilo. Byla to deka, z které jsme se už vyhrabat nedokázali. To se projevilo také na výsledcích, kde bylo vidět, jak je naše obrana děravá.

Podruhé jste po postupu do divize spadli. Pokusíte se o třetí postup?

O tom není pochyb! Je naším dlouhodobým cílem usadit se v celostátní soutěži na delší dobu, než je jedna sezona. O to budeme vytrvale usilovat. Lounští fanoušci si to nepochybně zaslouží, vždyť v návštěvnosti jsme obsadili na této úrovni přední příčky, atmosféra v naší hale byla někdy až elektrizující, o čemž se mohli soupeři přesvědčit na vlastní kůži. Často po zápasech chválili naše fanoušky se slovy, že by si také přáli takovou domácí podporu.

Co očekáváte v nové sezoně?

Od trenérů mládeže očekávám stejně obětavou a svědomitou práci. Pracujeme na rozšíření trenérského týmu o nové tváře, které ještě zefektivní práci na trénincích a budou čerpat zkušenosti od starších kolegů.

Bude nějaká náborová akce?

Náborových akcí máme připravenou celou řadu. Záleží zejména na tom, co nám stávající situace dovolí. A také na tom, kdy budou nábory možné. Momentálně se musíme zaměřit pouze na prostředí internetu a sociálních sítí.

Vy sám se v době nouzového režimu nějak připravujete?

Práce na zahradě a kolem domu mě udržuje ve fyzické kondici a po večerech je čas na nějakou tu literaturu, hodnocení sezóny a spřádání plánů na tu novou.