Šéf Lokomotivy Jan Macháček se rozhodl trenérský kolektiv představit veřejně. Proč? „Smyslem tohoto malého projektu je ukázat veřejnosti a zájemcům, že pokud se přidají k nám a zkusí tento oblíbený sport, budeme se jim věnovat na plný úvazek. Když trenéry co nejvíce znají, tak je jim zřejmé, že své děti nesvěřují jen tak někomu, ale lidem, kteří mají sportovní a florbalové vzdělání. Pokud k nám někdo přijde, dostane veškerý servis – informace přes členskou sekci, může se obrátit na management oddílu, ve kterém je sekretář, člověk přes finance, ale i zároveň hlavní trenér nebo organizační pracovník."

Lokomotiva chce být o krok před ostatními, proti domluvila spolupráci s BeFit Louny, především pak s její úspěšnou tváří Andreou Kloučkovou. „Myslím, že zdravá výživa, správné předzápasové a tréninkové rozcvičení jsou ty trendy, které k modernímu sportování patří," vysvětluje Macháček.

Kloučková spolupráci vítá: „ Jsem ráda, že jsme s florbalisty začali spolupracovat. Spolupráce s dalšími sportovními kluby si velmi ceníme, protože především aktivní sportovci jsou si vědomi toho, že všestrannost pohybu a správná sportovní výživa jdou ruku v ruce. Tímto spojením mohou sportovci doplnit svůj tréninkový program o další varianty sportu a zvyšovat tím svou kondici," říká Andrea Kloučková.

Trenérský tým florbalové Lokomotivy LounyZdroj: archiv Lokomotivy Louny

Befit Louny se zapsal do povědomí veřejnosti v začátcích fitness tanečním programem Zumba. To je ale téměř minulost. Jak vypadá současnost? „Taneční část je již minoritní částí portfolia, věnujeme se převážně intervalovým typům tréninku, kardio, fitness posilovacím lekcím. V naprosté většině využíváme váhy vlastního těla - lekce Bodyfit, Strong, Tabata. Několik let běží program Kočárkobik - posilování zaměřené na maminky s malými dětmi, lekce je pro ně speciálně přizpůsobena. Nezapomínáme ani na výhradně dětský program, pro nejmenší je určen sportovně taneční kroužek Befiťáček nebo hlídací koutek Klubík. A jak jsem uváděla na začátku, ruku v ruce jde i výživa, takže s naší výživovou poradkyní Lucií Hermanovou je možné si domluvit individuální výživový plán pro dospělé, nebo se zaměřením na sportující děti a mládež. Zároveň spolupracujeme se sportovním fyzioterapeutem Zdeňkem Novákem. Naše heslo BE FIT - buď fit - je tak naplněno," usmívá se Kloučková.

Florbalisté již naplno trénují a těší se nejen na společné akce, ale hlavně na kolotoč zápasů a tréninků.