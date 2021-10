Most: Kuchta, Zuska, Wohlfahrt, Hron, Urie, Diop, Marek, Kahánek.

BA Louny – BK Baník Most B 106(51 (24:6, 53:9, 81:32)

„Pomalu můžeme do basketbalového důchodu,“ říkal s úsměvem Martin Jakeš a jeho parťák Kuba Hnátek dodává „My starší můžeme v klidu končit. Mladých máme dost a postupně chceme zapracovat další kluky do mužstva.“

Po změně stran domácí zvolnili nasazené tempo, méně bránili a koše tak začaly padat i na druhé straně. Vytoužené stovky bodů dosáhli domácí až v závěrečné minutě a to, když nejlepší střelec utkání Tomáš Peterka upravoval na 101:59. Poslední koš utkání pak padl z ruky Ondřeje Kocourka a byla to trefa tříbodová.

