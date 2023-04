Zcela zaplněná tělocvična na Základní škole Přemyslovců, kde basketbalisté Loun hrají svá domácí utkání oblastního přeboru byla svědky druhého finálového utkání proti Seniorce Děčín. Před týdnem si lounští přivezli výhru 72:50, čímž položili velmi dobrý základ k odvetě a tím i k ovládnutí celé soutěže.

Basketbalisté Loun v plné tělocvičně slavili postup do Severočeské ligy. | Foto: Jaroslav Tošner

Domácí neponechali nic náhodě a zahajovací pětka své soupeře válcovala od úvodního hvizdu. Vycházelo jim téměř vše. Vládli pod oběma koši, Jakub Hnátek zatěžoval konto Děčína trojkami (v této části jich dal pět) a bratři Kocourkové předváděli sólové nájezdy kolem děčínských hráčů a ty pak úspěšně zakončovali. Hostům se naopak nedařilo nic. Ztráceli míče, neúspěšní byli při střelbě z pole i z trestných hodů. Jen těžko si hledali cestu aktivní obranou domácích. Po úvodní desetiminutovce tak na tabuli svítil stav 31:11 a jen zázrak by domácí mohl připravit o výhru.

Postupně dostávala prostor na palubovce celá lavička a tak se hostujícímu celku podařilo v závěru utkání trochu korigovat nepříznivý stav a odvrátit hrozící stovku. Čtvrtá desetiminutovka tak vyšla hostům nejlépe, když v ní zaznamenali tři úspěšné trojkové pokusy z celkových pěti a vylepšili si i nelichotivou bilanci trestných hodů. Těch z celkových 16 v celém utkání proměnili pouze 7.

Smola chtěl končit, ale dal 14 gólů. Je jedno, kdo je dává, říká kanonýr Černčic

Po závěrečném zvukovém znamení už se mohli domácí radovat nejen z výhry, ale i z postupu do Severočeské ligy. Následovala děrovačka fanouškům, kterých přišlo kolem 140, ke které jim hrála Stand Up (For the Champions).

„Dneska jsme si to užili a k tomu byl plný dům. Před týdnem to nebylo tak jednoznačné. V Děčíně jsme rozhodli až v závěrečné části. Dnes jsme naopak nedali soupeřům šanci v první čtvrtině. Úplně se položili a pak už jsme to jen kontrolovali. Do příští sezóny půjdeme určitě se dvěma týmy. Ačko bude hrát kraj a Béčko oblast. Máme dost mladých hráčů, kteří tak místo lavičky dostanou více prostoru a budou moci sbírat zkušenosti s dospělým basketbalem," uzavřel basketbalovou sezónu s úsměvem spokojený hrající trenér Jakub Hnátek.

BA Louny - BK Děčín Seniorka 91:63 (31:11, 49:26, 72:37)

BA Louny: Hnátek 21 (7x3body), O. Kocourek 19 (4), Š. Kocourek 19 (3), Peterka 11, Kocek 10 (1), Kučera 6, Krob 3 (1), Zollpriester 2, Pospíšil.

BK Děčín: J. Fiala, Liga, Randýsek, Hammerle Turek, Teršl, Holešinský, Unar, Bolfin, Malý.

Jaroslav Tošner