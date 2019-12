Výsledky:

Rodiče s dětmi (dívky) – roč. 2015 a mladší(100m):

1.místo – Linda Blažková, roč. 2015 B.S. Žatec 10 bodů

Broučci (hoši) – roč. 2013-2014 (100m):

1.místo – Marek Veverka, roč. 2013 AK Duchcov 10 bodů

2.místo – Tomáš Ullrich, roč. 2014 8 bodů

Berušky (dívky) – roč. 2013-2014 (100m):

1.místo – Eliška Janíková, roč. 2013 B.S. Žatec 10 bodů

2.místo – Adéla Sailerová, roč. 2013 AK Duchcov 8 bodů

3.místo – Ella Schubertová, roč. 2013 Postoloprty 7 bodů

4.místo – Adéla Bauerová, roč. 2013 B.S. Žatec 6 bodů

Minipřípravka (hoši) – roč. 2011-2012 (200m):

1.místo – Lukáš Kožíšek, roč. 2011 AK Duchcov 10 bodů

Přípravka (hoši) – roč. 2009-2010 (600m):

1.místo – Jakub Parkman, roč. 2009 AK Louny 10 bodů

2.místo – Vojtěch Janík, roč. 2010 B.S. Žatec 8 bodů

3.místo – Lukáš Mencl, roč. 2010 B.S. Žatec 7 bodů

4.místo – Matěj Smetana, roč. 2009 AK Louny 6 bodů

5.místo – Pavel Smek, roč. 2010 B.S. Žatec 5 bodů

6.místo – Samuel Varchola, roč. 2009 AK Louny 4 body

7.místo – David Papežík, roč. 2009 B.S. Žatec 3 body

Přípravka (dívky) – roč. 2009-2010 (600m):

1.místo – Ela Lošťáková, roč. 2009 AK Louny 10 bodů

2.místo – Iva Blažková, roč. 2009 B.S. Žatec 8 bodů

3.místo – Barbora Ullrichová, roč. 2009 B.S. Žatec 7 bodů

4.místo – Magdaléna Staňková, roč. 2009 Mutějovice 6 bodů

5.místo – Šárka Suchá, roč. 2010 AK Louny 5 bodů

6.místo – Kateřina Kopecká, roč. 2009 Domoušice 4 body

7.místo – Tereza Fišerová, roč. 2009 AK Louny 3 body

8.místo – Tereza Bauerová, roč. 2009 B.S. Žatec 2 body

9.místo – Nikola Balatková, roč. 2009 B.S. Žatec 1 bod

10.místo – Natálie Schmeidová, roč. 2009 B.S. Žatec

Sprinterská kategorie - ženy (200m):

1.místo – Barbora Pelánová, roč. 2009 AK Louny 10 bodů

2.místo – Barbora Ullrichová, roč. 2009 B.S. Žatec 8 bodů

3.místo – Iva Blažková, roč. 2009 B.S. Žatec 7 bodů

4.místo – Eliška Janíková, roč. 2013 B.S. Žatec 6 bodů

Sprinterská kategorie - muži (200m):

1.místo – Lukáš Laurich, roč. 2007 AK Louny 10 bodů

2.místo – Tomáš Laurich, roč. 2009 AK Louny 8 bodů

3.místo – Ladislav Mihaly, roč. 2007 B.S. Žatec 7 bodů

4.místo – Pavel Smek, roč. 2010 B.S. Žatec 6 bodů

5.místo – Vojtěch Janík, roč. 2010 B.S. Žatec 5 bodů

6.místo – Josef Mottl, roč. 2008 B.S. Žatec 4 body

Mladší žáci – roč. 2007-2008 (5500m):

1.místo – Karel Parma, roč. 2008 AK Louny 29:39 10 bodů

Mladší žákyně – roč. 2007-2008 (5500m):

1.místo – Sofie Slavíková, roč. 2008 AK Louny 35:30 10 bodů

Starší žáci – roč. 2005-2006 (5500m):

1.místo – Ondřej Valoušek, roč. 2006 AK Louny 23:15 10 bodů

2.místo – Tomáš Herink, roč. 2005 AK Louny 24:46 8 bodů

3.místo – Jiří Smetana, roč. 2006 VKO Louny 29:16 7 bodů

Starší žákyně – roč. 2005-2006 (5500m):

1.místo – Sára Lošťáková, roč. 2006 AK Louny 23:43 10 bodů

2.místo – Veronika Vávrová, roč. 2006 AC TEPO Kladno 24:46 8 bodů

Muži “A“ – roč. 2004 a 1981 (5500m):

1.místo – Jan Hřích, roč. 2003 AC TEPO Kladno 19:53 10 bodů

2.místo – Martin Česal, roč. 1988 Atletika Litvínov 20:20 8 bodů

3.místo – Pavel Štajnc, roč. 1984 BK Louny 20:31 7 bodů

4.místo – Jiří Zelenka, roč. 2000 Sokol Domoušice 20:48 6 bodů

5.místo – Václav Urbánek, roč. 2004 AK Louny 22:26 5 bodů

6.místo – Lukáš Koutecký, roč. 1987 B.S. Žatec 26:57 4 body

Muži “B“ – roč.1980 a 1961 (5500m):

1.místo – Jiří Hampejs, roč. 1978 Most 22:07 10 bodů

2.místo – Pavel Losenský, roč. 1977 TJ Sokol Unhošť 22:41 8 bodů

3.místo – Miroslav Sapoušek, roč. 1973 Most 23:03 7 bodů

4.místo – Petr Valoušek, roč. 1979 Zichovec 23:58 6 bodů

5.místo – Michal Stumpf, roč. 1980 Most 24:17 5 bodů

6.místo – Josef Czervoniak, roč. 1974 AVZO Raná 24:22 4 body

7.místo – Jan Kruschina, roč. 1972 LOKO Teplice OB 24:23 3 body

8.místo – Tomáš Ovčačík, roč. 1972 Březno 24:42 2 body

9.místo – Tomáš Jílek, roč. 1980 Havraň 24:46 1 bod

10.místo – Miroslav Blažek, roč. 1978 B.S. Žatec 25:32

11.místo – Jiří Smetana, roč. 1974 Lenešice 27:50

12.místo – Tomáš Vokrouhlík, roč. 1972 Senkov 28:19

13.místo – Jan Chvěja, roč. 1975 Opava 30:48

Ženy „A“ – roč. 2004 - 1986 (5500m):

1.místo – Eliška Zahrádková, roč. 2003 AC TEPO Kladno 23:05 10 bodů

2.místo – Lucie Smeková, roč. 1986 B.S. Žatec 28:33 8 bodů

3.místo – Kateřina Graslová, roč. 1992 Postoloprty 30:21 7 bodů

4.-5.místo – Ela Lošťáková, roč. 2009 AK Louny 35:15 5,5 bodů

Iva Blažková, roč. 2009 B.S. Žatec 35:15 5,5 bodů

6.místo – Tereza Kosinová, roč. 2004 Domoušice 46:42 4 body

7.místo – Veronika Kosinová, roč. 1995 Domoušice 47:22 3 body

Ženy „B“ – roč. 1985 a starší (5500m):

1.místo – Kateřina Brettschneiderová, roč. 1973 Atletika Litvínov 24:55 10 bodů

2.místo – Věra Mrnková, roč. 1972 BK Louny 26:40 8 bodů

3.místo – Irena Vávrová, roč. 1973 AK Louny 27:13 7 bodů

4.místo – Ivana Lošťáková, roč. 1977 SK Praga Praha 29:30 6 bodů

5.místo – Kateřina Dubská, roč.1979 Louny 34:06 5 bodů

6.místo – Hana Graslová, roč. 1970 Postoloprty 34:41 4 body

7.místo – Hana Boušová, roč. 1981 Krupka 36:39 3 body