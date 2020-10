Ve třetím kole 2. ligy narazili házenkáři lounské Lokomotivy na další celek z Podještědí. Po Jablonci, na jehož palubovce prohráli 23:29 nastoupili doma proti Liberci. Domácí opět předvedli svým fanouškům drama do poslední vteřiny, tentokrát se ale vítězství nedočkali, duel skončil smírem 28:28.

Házenkáři Loun (v modrém) předvedli svým fanouškům další dramatické utkání, ve kterém byli nakonec vděční za bod v duelu s Libercem. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

Lokomotiva nezačala nejlépe. Ve 3. minutě prohrávala 0:2. Chvíli to sice trvalo, ale domácí vrátil do hry dvěma brankami Lacina. Do dvoubrankového vedení je pak poslali Vraný se Zabloudilem z brejků. Jenže poté se domácím přestalo dařit střelecky. Hosté nejenže srovnali, ale tak si vypracovali jednobrankový náskok. Začala přetahovaná o vedení. Pět minut před přestávkou měla Lokomotiva opět o dvě branky na svém kontě více, její trenér si bral první time. Hned po něm zvyšoval Zabloudil na 13:10. V závěru poločasu šli Liberečtí do oslabení, oddechový čas si bral i on. Poločasový výsledek? 14:12 ve prospěch Loun.