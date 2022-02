Tepličtí protestovali, ale marně. Branka platila. Pak se kolem levého mantinelu prohnal Smištík, poslal dolů na Čížka, který prodloužil na lInku a Louny šly do vedení. Na 3:1 zvyšoval opět Linka, který dostal míček kousek za půlkou, pak se protáhl středem hřiště a překonal Topše v brance. Hosté snížili, ale na gól Teplic domácí rychle odpověděli. Pposlední slovo v úvodní třetině měli přeci jen hosté, kteří Muchou skórovali 6 sekund před přestávkou.

V polovině 25. minuty našel z levého rohu teplický Mucha před brankou zcela volného Koštovala a bylo srovnáno, Stejný hráč pak poslal Teplice podruhé do vedení. Ve 28, minutě převálcoval kapitán Teplic Soukup domácího Linku, který chtěl zakončit před brankou. Oba zůstali ležet na palubovce. Linka se po chvilce zvedl na rozdíl od Soukupa, který svůj zákrok odnesl mnohem více. Navíc bylo nařízeno trestné střílení. Linka volil zakončení na pravou stranu a to Topš dokonale vystihl a míček vyrazil mimo svou svatyni.

V začínající 31. minutě proběhl za brankou Smištík a u levé tyčky překonal Topše. Vyrovnáno na 5:5. Za dvě minuty Smištíka napodobil Linka a Louny šly opět do vedení. Krátce nato hosté střídali brankaře a Topše nahradil Podlucký. Ten se v brance nestačil ani rozhlédnout a byl to opět Linka, který ho uvítal svým čtvrtým gólem. Ani tentokrát Lokomotiva dvoubrankové vedení dlouho neudržela a ve 39. minutě bylo srovnáno. Střelu Muchy usměrnil do vlastní sítě Čížek. Poslední slovo měli přeci jen domácí, Jmenovitě Smištík, který skóroval krátce po vyrovnávací brance Teplic.Drama i přestřelka pokračovaly i ve třetí třetině. Na branku se tentokrát čekalo až do její 6. minuty. Jejím autorem byl domácí Krupka, na kterého navázal dalším gólem Láník.Aź v 50, minutě měli hosté prvního vyloučeného a přesilovku domácí okamžitě využili. Branku dával Linka. Čtyřbrankové vedení a zdálo se být rozhodnuto. Pak šly do oslabení domácí.

Teplice sice přesilovku nevyužili, jenže po pár vteřinách v plném počtu se prosadil Fiala a snížil. Na další branku hostujícího Kuse téměř okamžitě odpověděl Smištík.V čase 58:22 si hosté vzali time a pak odvolali brankaře. Sázka na přesilovku se jim nepovedla a Linka svým šestým gólem do prázdné branky upravil na 13:10. Poslední slovo měl ale v závěrečné sekundě hostující Koštoval, který korigoval na 11:13 z pohledu Teplic.

„Dneska zůstávají body doma zaslouženě. Našeho oblíbeného soupeře jsme dnes předčili v kvalitě zakončení, jinak to byl vyrovnaný, oku lahodící, florbalový souboj, diváci se museli bavit, hodnotil po zápase trenér vítězů Lindner.To asistent trenéra Teplic Ondřej Brabec byl stručnější: „Utkaní které bylo pronásledováno chybami v obraně dopadlo v náš neprospěch.“

TJ Lokomotiva Louny-STARNET – FD Teplice 13:11 (4:3, 4:4, 5:4)

Branky: 6. Fürstl, 7.,16., 33., 33., 51., 60. Linka, 20.,46. Krupka, 31., 39., 55. Smištík, 49. Láník – 5. Fiala, 17., 55. Kus, 20., 39. Mucha, 25., 27., 60. Koštoval, 34., 53. Rudolf, 59. R. Strejcovský. Vyloučení: 3:1; využití: 1:1; 89 diváků.

Lokomotiva Louny: Frajt (Castrillo) – Čížek, Čonka, Princ, Bezrouk – Linka, Turek, Smištík, Paseka, Fürstl, Klokočník, Bielik, Krupka, Helšus, Turek, Petrok.

FD Teplice: Topf (33. Podlucký) – Rudolf, Fiala, Kus, Koštoval, Mucha, Houda, V. Strejcovský, Berka, Karafiát, Derka, Zeleník, R. Strejcovský, Soukup.

Jaroslav Tošner