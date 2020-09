K zahajovacímu kolu 2. házenkářské ligy přijela do Loun Košutka. Stejného soupeře Lokomotiva přejela v prvním kole domácího poháru jednoznačně 29:20, ale tentokrát dorazili hosté s výraznými změnami v sestavě. Dramatické utkání rozhodla branka v závěrečné sekundě, kterou dal domácí Černý. Díky němu mají Louny první dva důležité body do tabulky.

Lounská Lokomotiva (v modrém) zvládla infarktový závěr utkání a brankou v závěrečné sekundě strhla vítězství na svou stranu. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

Vstup do zápasu vyšel lépe hostům, kteří šli do dvougólového vedení. První branku Loun dal až ve druhé minutě Lacina a stejný hráč zařídil v 5. minutě vyrovnání. Jenže pak přišlo několik technických chyb a Košutka šla opět do dvoubrankového vedení. Ve 12. minutě se domácím podařilo snížit na rozdíl branky (5:6). Hosté střídali gólmany, Picha nahradil Bošek, kterého hned přivítal Vraný vyrovnávací brankou na 6:6. Stejný hráč pak poslal do vedení, brzy bylo dvoubrankové. Louny náskok držely i při dvojnásobném oslabení. Přišly však další chyby a opět vyrovnání. Ve 26. minutě se do branky Košutky vrátil Pich, jenže i on hned po příchodu inkasoval z ruky Laciny, další gól přidal Vraný. Hosté opět srovnali. Do konce poločasu chybělo 27 vteřin, když si domácí vzali time a vteřinu před sirénou poslal Louny do vedení Suk.