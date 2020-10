Vyhecované divizní florbalové derby mezi žateckými Jazzmany a Lokomotivou Louny vyhráli v Kadani Lounští 6:2.

Žatec - Louny (v bílé) | Foto: Jazzmani Žatec

,,Bylo to zbytečně vyhecované utkání, ve kterém bylo plno zbytečných faulů. Dvě třetiny jsme hráli úzkoprse, to nás stálo vítězství. Bylo vidět, že soupeř má větší zkušenosti, které přetavil ve tři body. Na druhou stranu jsme ukázali, co umíme. Vše je jen o úsilí a chuti zvítězit. To nám trochu naznačila poslední třetina, která skončila 2:2,“ říkal po zápase trenér Žatce Tomáš Votava.