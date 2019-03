Otrokovice – Žáci pořádající Základní školy Mánesova v Otrokovicích si na domácím republikovém finále Sportovní ligy ve florbale nezahrají. Zatímco chlapci ze Zlínska podlehli krajskému rivalovi z Uherského Brodu i Havlíčkovu Brodu shodně 2:8, otrokovická děvčata nevstřelila v základní skupině ani branku a po porážkách s Opavou 0:6 a Žďárem nad Sázavou si stejně jako kluci v pátek zahrají pouze o páté místo.

„Samozřejmě jsme všichni zklamaní. Moc se nám před vlastním publikem nedařilo. Hlavně kluci nepředvedli to, co umí. Z naší strany to bylo dost bojácné a pasivní,“ prohlásil