Hosté, třetí celek tabulky, sice přijeli jen se dvěma náhradníky, ale řada hráčů má zkušenosti z první ligy. Navíc jsou pro Louny nejneoblíbenějším soupeřem.

Hned první útok Mladoboleslavští proměnili v branku, ale na další gól se pak čekalo hodně dlouho. Přesněji do 5. minuty, kdy z trháku po křídle vyrovnal Vraný. Domácí pak přidali další dvě branky a mohlo být ještě lépe, jenže hráči Lokomotivy neproměňovali své brejky. Po dvaceti minutách však vedli po dalším brejku Vraného 9:5 a hosté si brali oddechový čas. Za další tři minuty vedla Lokomotiva nad obávaným soupeřem o šest branek 11:5, a to její nejlepší střelec Petr Jahn neproměnil dva sedmimetrové hody. Hosté se pak pětibrankovou sérií přiblížili na rozdíl jediné branky, do šaten se tak šlo za stavu 12:11 pro Louny.

Rozjetou Boleslav nezastavila ani přestávka. Hned po změně stran přidala dalších šest branek v řadě. Rázem se tak hosté dostali do vedení 17:12. V brance sice doslova čaroval Tomáš Zmatlík, ale jeho spoluhráči dále zahazovali šance. Boleslavská branka, kterou hájil Marek Kuka, pro ně byla zakletá. Až po tříbrankové sérii se domácím podařilo ve 44. minutě snížit na rozdíl dvou branek 16:18. Středočeši si brali time. V 52. prohrávala Lokomotiva po brance Vraného už jen o gól, ale srovnat nedokázala. Hosté na každou inkasovanou branku rychle odpověděli. V samotném závěru byl navíc vyloučen Knobloch. Z výhry se tak nakonec radovali zaslouženě hosté. Střelecky se vůbec nedařilo nejlepšímu střelci severozápadní skupiny 2. ligy Petru Jahnovi, který neproměnil dvě sedmičky. Rovněž neúspěšnýc byl v brejkových situacích. I tak byl ale se šesti brankami nejlepším střelcem Loun.

„K výsledku není co dodat. Pokusil jsem se v závěru první půle prostřídat sestavu, ale to se vůbec nepovedlo. Mojí chybou bylo, že jsem původní sestavu neposlal do druhé půle. Soupeř se nám i vinou toho brankově vzdálil. Pak už si výsledek zkušeně pohlídal. Nám se navíc nedařilo střelecky. Brankař Kuka nás dnes vychytal. Ze 49 střel jsme dali jen 25 branek. To mluví jasně,“ hodnotil po prohraném zápase trenér Kamil Sochor.

TJ Lokomotiva Louny – TJ AŠ Mladá Boleslav 25:27 (12:11)

Louny: T. Zmatlík, D. Zmatlík – Vích 2, Lacina 5, Matras 1, Knobloch, Edelman, Jahn 6, Čelko, Zabloudil 2/2, Pavlas, Suk 2, Vraný 5, Černý 1, T. Svoboda 1.

Mladá Boleslav: Kuka – Pavlíček, Lánský 2/1, Polesný, Janhuba 6, Šťastný 3, Hofta 6, Sucharda 7, Hruška 3.



Jaroslav Tošner