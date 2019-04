Louny – V nedělním pozdním odpoledni se v Lounské sportovní hale rozpoutal boj o černého Petra druhé házenkářské ligy, který by znamenal jistý sestup. Výhra na kontě domácích by pak pro ně znamenala klid a jistotu druholigové příslušnosti i pro příští sezónu. Lokomotiva svůj úkol splnila a svého soupeře zásluhou první půle doslova přejela. Možná na to měly vliv i zbrusu nové dresy s velkou lokomotivou.

Hned první útok domácí proměnili ve vedoucí branku, kterou dal Jetenský. Po pěti minutách hry však svítil na ukazateli skóre stav 2:2. To ale bylo poslední zaváhání a ústecká jiskřička naděje byla rychle uhašena. V brance Lokomotivy exceloval Zmatlík, který zlikvidoval brejk a Louny začaly svůj náskok rychle navyšovat. Pětibrankovou sérii završil v 11. minutě Petr Jahn ze sedmimetrového hodu a domácí vedli 8:3. To už trenér Ústí nevydržel a bral si první oddechový čas. Rozjetá Lokomotiva se ale nenechala ani přibrzdit. Krásnou, téměř akrobatickou brankou dával tvrdě bráněný Lacina dvanáctý gól svého celku a pak následovaly dvě branky jak přes kopírák z pravého křídla, které dával Černý. Brankař Jošt se jen držel za hlavu. Ve 22. minutě dali hosté dvě branky v řadě a time si bral trenér Sochor. Zmatlík v domácí bráně doslova čaroval. Nejdříve chytil sedmičku Lindovi a hned na to kryl i brejk. Poločas uzavíral Jetenský sérií tří branek a Louny šli do šatny s devítibrankovým vedením.