Louny – Druhou výhru v řadě si na své konto připsali druholigoví házenkáři Lokomotivy Louny, kteří na skvělý výkon z minulého týdne ve Štáhlavech navázali vítězstvím nad sedmým celkem tabulky z Jablonce nad Nisou.

První útočné akce obou celků brankou neskončily, ale hned z té další šli domácí do vedení. Svůj trhák proměnil Petr Jahn. Ve 3. minutě už Louny vedly 3:1, ale pak se jim přestalo dařit a hosté nejen srovnali, ale ujali se vedení 3:4. Jahn sice srovnal, ale Jablonec šel ve 12. do dvoubrankového vedení a trenér Sochor si bral oddechový čas. Ten Lokomotivě prospěl. Černý vyrovnával a Trkovský pak poslal svůj tým do dvoubrankového vedení. Když Trkovský zvyšoval z brejku na 11:8, brali si time hosté. Jablonci se podařilo snížit a další velkou příležitost měli při následujícím dvojnásobném oslabení Lokomotivy, jenže během přesilovky nedali ani branku. Tu vstřelili hned, jak se síly na palubovce vyrovnaly a rázem to bylo o gól, 11:10. Závěr poločasu už domácí zvládli a do šatny šli spokojenější, když vedli 16:13.