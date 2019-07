Pojďme si podrobně zrekapitulovat úspěchy obou lounských jezdců na dětské olympiádě i republikovém šampionátu.

Začněme u Pavla Jindřicha. Na přelomu června a července se zúčastnil dvou vrcholných akcí v cyklistických odvětvích. Dostalo se mu cti reprezentovat Ústecký kraj na Letní olympiádě dětí a mládeže v Liberci, kam se nominoval po tvrdé přípravě a boji v silné konkurenci. Hned v první den olympiády byla na pořadu Pavlovo oblíbená disciplina - závod MTB horských kol v Bedřichově. Svoji šanci proměnil ve stříbrnou medaili. Závod se sice z počátku nevyvíjel v jeho prospěch, ale od poloviny závodu si již opanoval druhou příčku a s dostatečným náskokem ji udržel až do cíle. Těžší než sportovní klání byl pro Pavla pozdější televizní rozhovor. O to sladší bylo večerní pódiové přebírání medailí na zaplněném libereckém náměstí. S pocitem zisku medaile olympiádu dokončil solidním umístěním v první desítce silniční časovky jednotlivců (taktéž s hromadným startem), který byl poprvé přenášen přímým přenosem. O pár dní později se cyklistický peloton přestěhoval do daleké jesenické Vidnavy, kde se konalo kompletní MČR v silničních závodech. Po devátém místě v časovce jednotlivců přišla časovka družstev, kde silný a vyrovnaný tým pod hlavičkou TJ Stadion Louny - Adam Seeman, Jindřich Pavel (oba TJ Stadion Louny), Matyáš Fiala (ČEŽ Cyklo Team Tábor) a Václav Dostál (Lyko klub Prachatice z.s.) - na 36 km dlouhé trati přímo dominoval. Brněnský Favorit a olomouckou Meridu porazil pro mnohé o neuvěřitelnou minutu. Jindřichovi to přineslo druhý titul mistra ČR v kariéře. Nyní je před ním poslední měsíc v kadetské kariéře. Ještě stihne mistrovství ČR MTB v Hlinsku a od září vstupuje do juniorských soutěží, kde by se chtěl v cyklokrosu nominovat do reprezentace České republiky. Cesta to bude těžká, ale Pavel Jindřich svojí poctivou přípravou pod vedením lounského trenéra Mgr. Chrobáka pro to udělá vše.

Adam Seeman na Olympiádě dětí a mládeže patřil mezi velké favority v silničních závodech, což také svými výkony potvrdil. Profesorsky si v hromadném závodě jednotlivců pohlídal všechny nástupy soupeřů a v posledním kole pelotonu poodjel a náskok udržel až do cíle. Svoji formu potvrdil stříbrem v časovce jednotlivců. Na republikovém šampionátu se zlatem v časovce družstev veze domů bronz z časovky jednotlivců. Po těchto výkonech byl nominován na evropské hry mládeže do azerbajdžánského Baku.