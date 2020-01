K úvodnímu zápasu nadstavby přijel do Loun Real Roudnice, který byl po základní části čtvrtý ve skupině C. Lounští byli favority a podle očekávání vyhráli 85:62.

Úvodní desetiminutovka patřila jasně domácím, kteří si v ní vytvořili rozhodující devatenáctibodový náskok. Prakticky tak rozhodli o výsledku utkání. Střelecky se předvedl domácí Martin Jakeš, který nasázel soupeři pět trojek.

Ve druhé a třetí čtvrtině Lounští výrazně polevili. Prostor dostávali mladíci v sestavě, kterým se až tak nedařilo. Ztráceli hodně míčů a ani jejich střelba nebyla nejlepší. Přesto si domácí drželi solidní bodový odstup.

V závěrečné části se rozstřílel lounský Peterka, autor devíti bodů. Domácí si došli pohodlně pro první dva body do tabulky.

„Dali jsme větší prostor mladým, ale těm se moc nedařilo. Hráli zbrkle a ani střelba nebyla nejlepší.ztráceli hodně míčů. Ze sestavy mužů nám vypadl Štěpán Kocourek, který se rozhodl pro spolupráci s bratrem v extraligovém mužstvu dorostu. Více prostoru tak budou mít ostatní,“ hodnotil po utkání trenér Loun Jakub Hnátek. A jak vidí vývoj ve skupině o postup? „Odhaduji, že Teplice a Most z naší základní skupiny si to rozdají o prvenství. My by jsme měli potvrdit kvalitu a měli by jsme bojovat o celkové sedmé místo v soutěži,“ nastínil Martin Jakeš.

BA Louny – BK Real Roudnice nad Labem 85:62 (33:14, 50:28, 61:45)

BA Louny: Jakeš 27 (9x3 body), Peterka 19 (1x3 body), Vacek 12, Grundza 10 (2x3 body), Hnátek 6, Kocek 6 (1x3 body), Krob 3 (1x3 body), Moravec 2, Filipčuk, Kučera.Real Roudnice: Radoslav, Langweil, Šašek, Vrána, Vašek, Přibyl, Bláha.

Jaroslav Tošner