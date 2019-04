Louny – Necelá stovka diváků se v nedělním podvečeru přišla do lounské sportovní haly podívat na utkání 19. kola druhé ligy házenkářů. Domácí Lokomotiva v něm hostila třetí celek tabulky z Košutky. Mnozí z příznivců domácích ještě pamatují souboj obou celků, které spolu bojovaly v baráži o postup do 1. ligy. Tenkrát byli úspěšnější hosté a i v neděli se po skončení duelu radovali oni.

Lokomotiva vstoupila do zápasu velmi dobře. Už po půlminutě se z křídla trefil Černý a po dalších gólech Jahna a Vraného domácí trochu nečekaně vedli 3:0. Košutka přitvrdila a netrvalo dlouho, když srovnala na 4:4. Louny však dále pokračovaly ve své pestré hře, tříbrankové vedení si vzaly zpět. Za stavu 9:6 vystřídal trenér Košutky gólmany; na místo Jabůrka šel do branky Tůma. Domácím se však přestalo dařit střelecky a začali kupit technické chyby. Toho využili hosté v 18. minutě ke srovnání stavu na 11:11. Po dlouhé rozehrávce Tůmy na Holíka navíc poslal druhý jmenovaný hosty do vedení. Domácí trenér Sochor si vzal oddechový čas a Zmatlíka v brance nahradil Jeremiášem. Domácí sice drželi jednobrankovou ztrátu, ale chybou v samotném závěru přišli o míč a Fořt svou brankou stanovil poločasový výsledek 18:20 pro Košutku.