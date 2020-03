Přímý souboj o čtvrtou příčku druholigové házenkářské tabulky přineslo druhé jarní kolo. V něm Lokomotiva hostila Šťáhlavy. Oba celky měly na svém kontě po 12 bodech. Štáhlavy své minulé utkání s Libčicemi zvládly na výbornou, zatímco Louny prohrály v Plzni s VŠ. Výhrou Šťáhlav o deset branek končil i podzimní duel obou soupeřů. Ovetu Lokomotiva doma nezvládla, padla o gól.

Vyrovnané utkání, ve kterém se oba soupeři střídali ve vedení nakonec rozhodly ve svůj prospěch hosté ze Šťáhlav (v černém). | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

Utkání začalo na obou stranách nervózně. První dvě útočné akce obou celků branku nepřinesly. Tu první zaznamenaly hosté a během 5. minuty odskočili do dvoubrankového vedení 2:4. Ve 13. minutě zvýšili na 4:7. Pak se však Lokomotivě podařilo ustát hru v oslabení a v následující přesilovce dokonce snížit na 6:7. Trenér hostujícího celku Šedivec si vzal oddechový čas a jeho svěřenci si opět vybudovali dvoubrankové vedení. Domácí se nevzdávali a zlepšená obrana a hlavně střelba přinesla své ovoce. Po faulu na Lacinu srovnával Petr Jahn ze sedmičky na 9:9 a začínalo se od nuly. Až ve 28. minutě se domácím podařilo odskočit poprvé do vedení. Knobloch zachytil rozehrávku a z brejku překonal Hrubého v brance – 12:11. V úvodu poslední minuty prvního poločasu si vzali hosté druhý time. Navíc měli míč a byli před domácí brankou. Po technické chybě však o míč přišli a do útoku šly Louny. Ty také neuspěly a Hrubý vyslal dlouhým výhozem do trháku Tatara. Toho Tomáš Zmatlík vychytal a do šatny odcházeli o gól spokojenější domácí.