Žatec – Byla republikovou šampiónkou ve sportovní aerobiku, loni vyhrála i na mistrovství světa, prvenství na mistrovství Evropy jí ale unikalo. Adéla Citová lounského Juniorského fitness klubu Jitky Hofmannové na sobě tvrdě pracovala a od víkendu se může pyšnit i titulem evropské jedničky.

ME v Krakově | Foto: soukromý archiv

Citová na trůn usedla v polském Krakově, kde se konalo mistrovství Evropy. Zlato získala nejen v nejprestižnější kategorii jednotlivkyň, první byla i v duu s oddílovou parťačkou Karolínou Jánskou.



„Ve finálovém kole jsem měla pár chybiček, které jsem ale vynahradila v aerobní a artistické části. Myslím, že to, že jsem se nevzdala, dala do sestavy ještě mnohem víc emocí,“ líčí šťastná závodnice.



Citová za sebou nechala obávanou Belgičanku van Brande, na třetí místo se překvapivě vyšvihla Viktorie Prokopová.



Rozhovor s Adélou Citovou přineseme zítra. (oh)