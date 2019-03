V běhu na 1500 metrů skončila v čase 5:01,41 na šestém místě. Překonala tak nejen svůj osobní rekord, ale také krajský halový rekord v dané kategorii na této trati. „Máme co slavit. Běžela strojovým tempem, navíc umí finiš. Do budoucna je to skvělá devíza. Sám se těším, co bude předvádět,“ říká kouč Jan Hřích.