„Do oblastní ligy jsme se přihlásili záměrně. V kádru máme řadu mladých hráčů, kteří přicházejí z dorostu. Chceme, aby si postup vybojovali sami a od počátku,“ uvedl hrající asistent hlavního kouče Martin Jakeš.

Vstup do utkání vyšel domácím přímo skvěle. Vypracovali si vedení 14:4. Jenže pak došlo k prostřídání a hosté do první přestávky dokázali srovnat stav. Druhá čtvrtina již byla opět pod taktovkou Lounských, kterým se dařilo naprosto vše - doskoky pod oběma koši, rychlý přechod do útoku a hlavně přesná střelbě včetně té za tři body.

Po změně stran se Lovosicím podařilo snížit manko na pouhé tři body. Hrající hlavní trenér Jakub Hnátek musel důrazným hlasem probrat své spoluhráče, kteří se pak vrátili ke své hře. Jejich náskok opět narostl až na 19 bodů. Domácí měli v poslední dějství již třicetibodový náskok 85:55, proto v závěrečné pětiminutovce hráli pouze mladí, Toho využily Lovosice ke zkorigování výsledku devítibodovou šňůrou. Byly rády, že odvrátily hrozící stovku.

„Občas, když jsme dali prostor pouze mladým, tak se nám tolik nedařilo. Ale kluci musí hrát a získávat zkušenosti. Máme v sestavě asi 5 kluků, kteří nastoupili poprvé za muže. Tým má určitě na to, aby tuto soutěž vyhrál a postoupil. Musí si to pěkně odmakat a nespoléhat se nás staré,“ usmívá se Jakeš.

BA Louny – ASK Lovosice 86:66 (19:19, 43:33, 68:49)

Sestava a body Louny: Jakeš 24 (5 x 3 body), Hnátek 13 (3 x 3 body), Vít 12, V. Kučera 11, Kocourek 9 (2 x 3 body), Krob 5 (1 x 3 body), Peterka 4, D. Kučera 4, Kocek 2, Pichert 2, Kozumplík, Salač

ASK Lovosice: Harting, Anton, Staněk, Jiří Puchar, Živec, Žižka, Ott, Jakub Puchar.

Jaroslav Tošner