Tři kola se Jech dokázal držet s lounským Adamem Seemanem na špičce závodu národního poháru v Lounech. Před závěrečným kolem ale domácí cyklokrosař svému největšímu soupeři ujel. „Udělal chybu na výjezdu ze zatáčky, nastoupil jsem mu a náskok už jsem si pohlídal,“ popisuje rozhodující útok nejlepší kadet průběžného pořadí českého poháru.

„Úžasný pocit,“ pokračoval pak za cílovou páskou vítězný Seeman. Slavil s náskokem třiadvaceti vteřin. V poháru vyhrál mezi kadety letos už potřetí. Nejlepší byl v Rýmařově, doma v Lounech, a předtím ve Slaném. Tam neodstartoval nejlépe, ale hned ve druhém kole ujel soupeřům. „Bylo to trochu překvapení, udělala se tam mezera a už jsem to udržel,“ pokračuje Seeman.

Kromě tří prvních míst nasbíral zatím v sezoně i druhé a třetí pozice. Vrchol sezony se rychle blíží. Bude jím republikový šampionát v půlce prosince. „Mistrovství republiky bude určitě největší cíl. Rád bych tam získal medaili. A když by byla zlatá, byla by to nádhera,“ zasnil se lounský Seeman.

První výhru mezi juniory dokázal doma vybojovat Pavel Jindřich. Další velká naděje lounského cyklokrosu se mezi juniory výrazně prosazuje přesto, že je v kategorii teprve prvním rokem. Na domácím závodě v Lounech projel cílem s náskokem minuty a sedmnácti vteřin. „Super. Vůbec jsem to nečekal, jsem nadšený, že se mi to podařilo,“ slavil Jindřich.

Do vedení šel v Lounech hned po startu. Nejel sice největší soupeř Jan Zatloukal, další konkurenti ale na startu v Lounech byli. „Jelo se mi hrozně dobře, ani jsem to nečekal. Byl jsem trochu unavený, ale v závodě se to najednou rozjelo,“ byl nadšený lounský cyklokrosař, který také v průběžném pořadí vévodí českému poháru. Mezi „prvoročáky“ je Jindřich největší českou nadějí společně s Matyášem Kopeckým. V národním poháru dojel zatím na 7., 4., 6., 8. 3. a 2. pozici. Lounská naděje věří, že výhra v Lounech určitě pomůže. „Doufám, že mě to psychicky nakopne,“ pokračuje Jindřich.

Pavel Jindřich už také sbírá zkušenosti v národním dresu. Doufá, že výsledky na mezinárodním poli se zlepší, zatím není spokojený. V Bernu, při premiéře ve světovém poháru, dojel po technických problémech na 45. pozici. Pak na evropském šampionátu na 44. místě, v Táboře byl 37. „Rád bych, aby to brzy bylo lepší. Doufám, že se posunu dopředu,“ věří lounský cyklokrosař. Na výsledcích se podepsalo i to, že byl při závodech nemocný, navíc měření sil s mezinárodní konkurencí je odlišné od národního poháru. „Je to mnohem rychlejší, musím rychle nabrat zkušenosti,“ říká Jindřich, jehož cílem je vybojovat si reprezentační dres pro světový šampionát. „To by byla paráda,“ doufá.

Druhá dojela v závodě žen v Lounech Tereza Prošková. Konkurence ale v domácím závodě chyběla. Aktuálně patří Proškové, která prvním rokem závodí v kategorii juniorek, v průběžném pořadí národního poháru 24. místo. Byla 27. v Mladé Boleslavi, 21. v Hlinsku, do Holých Vrchů kvůli nemoci nejela. Juniorky v českém poháru jezdí dohromady se ženami. „Zatím s letošní sezonu spokojená nejsem, čekala jsem lepší výsledky. Ale mezi juniorkami teprve začínám, věřím, že ještě dorostu. Do žen je těžký přechod, závody jsou mnohem delší, také zatím ztrácím v technice. Musím pořádně potrénovat,“ dodala Tereza Prošková.