První závod sezony absolvovali závodníci lounského Stadionu Adam Seeman a Pavel Jindřich v Brně, kde se jela silniční klasika Brno - Velká Bíteš - Brno. Oba měli díky svým skvělým výsledkům možnost být u toho na střídavé starty. Za své výkony v úvodním závodu Škoda Cupu – Českého silničního poháru je pochválil i reprezentační trenér Tomáš Konečný.

Lounský Adam Seeman na velodromu. | Foto: Stadion Louny

„Já bych řekl, že ze strany kluků to bylo výborné vystoupení. Především mohli závodit, což je to, proč trénují. Navíc mezi elitními jezdci měli možnost nasbírat obrovské zkušenosti. Hlavně mě ale potěšilo to, že se kluci nebáli do toho jít a závodili s nasazením. Některým třeba zhatilo úsilí defekt, ale když se vytvořil vedoucí pětadvacetičlenná skupina, tak tam byla trojice z reprezentace Štěpán Telecký, Adam Seman a Jan Lukeš,“ chválil Konečný juniory. Telecký a Seeman skončili v první dvacítce. Seeman byl konkrétně devatenáctý mezi 104 klasifikovanými cyklisty. Jindřich se po defektu nevešel do pětiminutového limitu. Byl tak mezi téměř stovkou závodníků, kteří se do cíle nedostali. „Pro oba to v dnešních náročných klimatických podmínkách byla první zkušenost v mužském mezinárodním pelotonu," konstatoval trenér Stadionu Louny Milan Chrobák.