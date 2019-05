Trenér Loun Kamil Sochor měl před zápasem velký problém. Postrádal totiž zraněné Jetenského a Trkovského, navíc mu chyběl Jahn, který si plnil školní povinnosti. Nastoupit tak byl připraven on sám i další veterán Milan Bittner.

Utkání začalo z obou stran opatrně s pozornými obranami. První útočné akce na obou stranách brankou nekončily a první gól padl až ve třetí minutě. Bylo to sice do lounské sítě, ale domácí okamžitě odpověděli a vyrovnaný stav vydržel až do 9. minuty kdy na ukazateli svítil stav 4:4. Pak však přišel herní a střelecký výpadek Lokomotivy. Bez využití zůstalo i dvojnásobné oslabení Lovosic. Naopak v přesilovce inkasovala. Hosté během čtvrt hodiny nastříleli 9 branek v řadě a nepomohla ani výměna brankařů, když Zmatlíka nahradil v brance Jeremiáš. To už se do hry zapojili také Sochor s Bittnerem. Když se konečně ve 24. minutě trefil Lacina, vzal si trenér hostujícího celku Motl time. Jeho tým pak trochu zvolnil a do šatny tak šel s osmibrankovým vedením.

Druhý poločas začali domácí fantasticky, tříbrankovou minisérií a navíc dovolili hostům skórovat až po pěti minutách hry. Postupně odmazávali brankovou ztrátu, až ve 36. minutě přiblížil Holubec Lokomotivu svému soupeři na rozdíl čtyř branek. Lovosice zabraly a postupně se zase brankově odpoutaly. Ve 46. se znovu vyměnili v lounské bráně gólmani. Jeremiáš se sice snažil, ale obrana mu příliš nepomáhala. Domácí navíc měli hodně střelecké smůly, když nastřeli několikrát brankovou konstrukci. Běžela 52. minuta, v ní si Motl vzal druhý oddechový čas za stavu 21:26. Závěr utkání si už Lovosice zkušeně pohlídaly a pojistily si tak před posledním kolem první příčku v tabulce, ve které mají dvoubodový náskok na druhé Libčice. Právě na palubovce Libčic odehrají Louny své poslední utkání sezóny. Rezerva Lovosic bude hostit vysokoškoláky z Plzně.

„Odehráli jsme stejné utkání, jako před týdnem na Dukle. Tam jsme drželi vyrovnaný stav čtvrt hodiny. Pak nám soupeř odskočil a když polevil, malinko jsme se dotáhli. Ani dnes jsme nedokázali držet stejné tempo hry a koncentrovanost v obraně. Navíc nejsme kompletní. Rozdíl čtyř branek byl nadějný, ale pak jsme opět vlastními chybami dovolili soupeři brankově odskočit,“ hodnotil po utkání Kamil Sochor.

TJ Lokomotiva Louny - HK FCC Město Lovosice B 24:31 (9:17).

Rozhodčí: Kříženecký, Pokorný.

Diváci: 95.

Sestava a branky Loun: Zmatlík, Jeremiáš - Kunc, Vích 5, Lacina 7, Bittner, M. Svoboda, Holubec 3/1, Matras, Sochor, Vraný 5/3, Černý 2, T. Svoboda 2.

Sestava a branky Lovosic: Hrdlička – Borovička 3, Králík 3, Karlovec 6/1, Heřmanovský 2, Kovárik 2, Machač 4, Čepelák 2, Donát 2, Pěkný 5, Kovář 2.



Autor: Jaroslav Tošner