Oba celky se střetly nedávno ve druhém kole Českého poháru. V něm byl o tři branky (27:30) lepší Most, když měl velmi dobrý vstup do zápasu, což nakonec rozhodlo. V neděli byl obraz hry jiný.

Začalo se hodně opatrně, první branka padla až ve 4. minutě. Jejím střelcem byl domácí Jahn. Hosté však rychle srovnali. Po dvanácti minutách si Lokomotiva vypracovala dvoubrankové vedení 3:1, ale to jí dlouho nevydrželo a začala přetahovaná o vedení. Hosté během tříbrankové minisérie nejen srovnali, ale šli ve 23. minutě do dvoubrankového vedení 7:5. Tento náskok si udrželi až do přestávky. Do šaten se tak šlo za stavu 11:9 pro Baník.

Úvod druhého poločasu Lounům vůbec nevyšel. Baník další tříbrankovou sérií navýšil své vedení na rozdíl pěti branek. Lokomotivě se několikrát podařilo snížit, jenže technickými chybami se připravovala o míč a hosté trestali dalšími brankami. Ještě v 51. minutě se podařilo Vranému snížit na 18:21, jenže pak dal Baník další tři branky a bylo rozhodnuto. Závěr utkání už si svěřenci Radoslava Milera pohlídali a dovedli zápas do vítězného konce.

„V prvním poločase dominovaly obrany a gólmani. Radek Miler nás dobře zná a my známe Most. Ani jeden jsme na soupeře nic nového nevymysleli. Bohužel nás srazily technické chyby ve druhém poločase. Most je zaslouženě na čele tabulky,“ přiznal po utkání trenér Lokomotivy Kamil Sochor.

V příštím kole jede Lokomotiva do Libčic.

TJ Lokomotiva Louny – HK Baník Most 19:26 (9:11).

Rozhodčí: Směja, Točík.

Diváci: 132.

Louny: Zmatlík, Jeremiáš - Vích 1, Lacina 1, Knobloch 2, M. Svoboda, Edelman, Jahn 11/3, Čelko, Zabloudil 2/1, Suk, Vraný 2, Černý, T. Svoboda.

Most: Kurial, Balín, Zemek – Pour 8, Hrošek, Kašpárek 5, Janásek 4, Beu Mariem, Malý 3, Schichor, Gebhart 2, Nejdl, Kubal 2, Gröbl, Vodička, Macháček 2.



Jaroslav Tošner