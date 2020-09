Lounská Lokomotiva dojela bez větších problémů do stanice s názvem "třetí kolo Českého poháru". Po Košutce, která byla Lounům soupeřem v prvním kole, si poradila s dalším druholigovým celkem z Plzně. Slavia VŠ porazila 34:23.

Louská Lokomotiva (ve žlutém) si po výhře na Plzní zajistila postup do třetího kola domácího poháru i s řadou dorostenců v sestavě. | Foto: Deník / Jaroslav Tošner

Hned první útok domácích skončil po půlminutě v síti Plzně. Tím se Lounští ujali vedení a do konce zápasu si jej udrželi. Po úvodní brance přišla série nepřesností na obou stranách. Louny se dostaly do trháku až v 6. minutě, když z brejku po křídle zvyšoval Vraný na 3:1. Pak se však domácím přestalo dařit. Přišla série technických chyb a zbytečných ztrát, čehož soupeř využil ke snížení na rozdíl branky 5:4. Po tomto krátkodobém výpadku se Lokomotiva opět rozjela a její náskok se začal navyšovat. Po brance Stříbrného z 11. minuty si vzal trenér Plzně první oddechový čas. Ten ale jeho svěřencům nepomohl a do šaten se šlo za stavu 17:12 ve prospěch Loun.