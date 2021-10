Louny měly skvělý vstup do utkání. Po čtyřech minutách hry vedli 15:0, když proměnili tři trojkové pokusy. Až potom se chytli hosté ale ztrátu se jim příliš stáhnout nepodařilo.

Druhá desetiminutovka již byla v jejich podání mnohem lepší a dokonce jí o dva body vyhráli. Lounským se nedařila střelba a ani doskakování nebylo jejich silnou stránkou.

Stejně, jako úvod zápasu, vyšel domácím na výbornou i vstup do druhé půle. Roudničtí basketbalisté měli opět čtyřminutový střelecký výpadek, během kterého inkasovali 8 bodů a o vývoji utkání bylo prakticky rozhodnuto. Hosté se sice snažili, bojovali, ale nebylo jim to nic platné Louny si svůj náskok pohlídali a utkání dovedly do vítězného konce.

„Dneska se vítězství nerodilo snadno, přeci jen se za ta léta navzájem dost známe, ale zaskočili jsme je nástupem a stejně tak v úvodu druhé půle. Trápí nás doskakování. To je naše slabina. Naše hra je založená na střelbě z dálky a pak se nestíháme dostat pod koš soupeře. Navíc mladí jsou lehké váhy. Jinak jsme s jejich hrou spokojeni. V minulém kole v Chomutově to strhli v závěrečné čtvrtině na naši stranu bratři Kocourkové,“ hodnotil po utkání hrající trenér Jakub Hnátek.

Další utkání sehrají basketbalisté Loun 5. listopadu na palubovce Joniorky Děčín.

BA Louny – BA 2006 Roudnice nad Labem 81:59 (27:15, 40:30, 58:45)

BA Louny: Hnátek 18 (6x za 3 body), O. Kocourek 17 (3x), Jakeš 10 (1x), Kučera 9 (1x), M. Peterka 8, Grundza 6 (1x), T. Peterka 5 (1x), Š. Kocourek 3, Kocek 3, Pichert 2, Svoboda.

BA Roudnice n.L.: Krištof, Mach, Nýdr, Pochman, T. Veselý, Jerie, Suchopár, J. Veselý, Jiránek, Jiříček.

Jaroslav Tošner